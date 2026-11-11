天氣｜今早市區約18度　新界部份地區12度或以下　日間最高約25度

乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸，該區天色良好。天文台今晨（11月11日）指出，本港今早市區氣溫降至18度左右。由於天朗氣清及風勢較弱，新界部份地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至12度或以下。 天文台預測，本港今日（11月11日）天晴乾燥，相對濕度最低約40%。早上稍涼，日間最高氣溫約25度；吹和緩北至東北風。



於早上5時50分，天文台錄得18.4度，大老山為12度、大帽山及大隴為11.2度，全港以打鼓嶺的10.6度最低。



圖為截至11月11日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

周五及周六有幾陣驟雨 局部地區有雷暴

天文台指出，東北季候風會在今明兩日為廣東帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，該區早上清涼，日夜溫差頗大。隨著季候風在本周後期稍為緩和，廣東沿岸氣溫回升。預料高空擾動會在星期五及星期六為華南沿岸帶來幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

受一股偏東氣流影響，下周初廣東沿岸較為潮濕，部份地區能見度較低。而另一股東北季候風會在下周中期影響廣東。

天文台預測，本港今日（11月11日）天晴乾燥，早上稍涼，日間最高氣溫約25度。（陳永武攝）

下周初局部地區能見度較低

天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）部份時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎22至27度之間，相對濕度最低約55%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月11日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（13日）至下周三（18日）均大致多雲，其中周五至下周一（16日）均有驟雨。周五料日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，與周六的氣溫均介乎23至27度。周六（14日）則初時有幾陣驟雨，下午部份時間天色明朗。周日（15日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，在24至28度之間。

下周一（16日）及下周二（17日）均最高28度，有一兩陣雨，早晚局部地區能見度較低。下周三（18日）日間短暫時間有陽光，最低氣溫回落至22度，最高28度。下周四（19日）短暫時間有陽光，日間乾燥，氣溫進一步回落至21至25度。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼

