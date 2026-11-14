天氣提示｜天文台：未來兩三小時香港廣泛地區或受大雨影響

【香港天文台／HKO】天文台於周六（14日）零時發出特別天氣提示，指現時位於珠江口以西及香港以南海域的雨區正逐漸靠近，預料未來數小時本港雨勢有時頗大。天文台提醒市民留意天氣變化。及時凌晨2時再發出特別天氣提示，指未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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天文台11月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料明日（14日）初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

2026年11月12日上午8時的水汽通道衛星圖像。高空西風槽前（藍色虛線右方區域）上升氣流強烈，水汽充足；相反槽後（藍色虛線左方區域）下沉氣流明顯，氣團較乾燥。（天文台引用日本氣象廳向日葵9號衛星）

天文台科學主任（郭于庭、李茵淇、梁宇霆、謝鈞澍、鄧志傑）周四（12日）在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《未來一周的天氣轉變較大兼談極地渦旋》文章。內文提到，當時位於中南半島的一道高空西風槽逐漸靠近，廣東地區天氣未來一兩日將變得不穩定，有驟雨及雷暴，一般而言，秋末華南受北方較乾燥的東北季候風主導，大氣相對穩定，較少出現如夏季等強對流天氣。

文中又指，在合適的大氣配置下，仍有機會出現顯著降雨，從水汽通道衛星圖像可見，一道高空西風槽正逐漸向東靠近華南，西風槽前有明顯上升氣流，而且水汽充足，預料當其靠近珠江口一帶時，將會帶來顯著降雨過程，本港周五晚上（13日）驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，風勢增強，周六（14日）初時雨勢頗大。