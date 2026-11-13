天文台再下調氣溫預測　11.19起連日市區最低18度　新界一區14度

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／維港泳／港珠澳大橋半馬拉松／冷鋒／小雪】天文台昨晚（12日）在「天氣隨筆」專欄提到，西風槽將北方的冷空氣向南推送，下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下。隨後天文台今早（13日）再下調下周四（19日）的氣溫預測，料本港市區氣溫將一連兩日（19日及20日）（天文台尖沙咀總部）跌至最低18度，自動分區天氣預報顯示新界早上再低兩三度，其中打鼓嶺更低見14度。

天文台提醒，受高空擾動影響，預料今晚驟雨逐漸增多，局部地區有狂風雷暴，離岸風勢清勁，高地間中吹強風，明日（14日）初時有驟雨及幾陣狂風雷暴。



▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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天文台︰受東北季候風影響 下周中後期廣東氣溫顯著下降

天文台今日（13日）中午的天氣概況指，高空擾動正影響廣東西部，預料今晚驟雨逐漸增多，局部地區有狂風雷暴，吹和緩偏東風，離岸風勢清勁，高地間中吹強風，明日（14日）初時有驟雨及幾陣狂風雷暴，惟隨着高空擾動遠離，明日日間華南天色好轉。

天文台並預料，受一股偏東氣流影響，下周初廣東沿岸有幾陣雨，早晚較為潮濕，而一道冷鋒下周三（18日）橫過廣東沿岸，該區北風增強，受隨後的東北季候風影響，下周中後期廣東氣溫顯著下降。

天文台11月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料明日（14日）初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

明天的天氣︰初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴 高地間中吹強風

天文台今早11時半更新的九天天氣預報指，明日（14日）市區氣溫23度至27度，相對濕度70%至95%，東至東北風3至4級，初時離岸5級，高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴，日間驟雨減少，下午部份時間有陽光。

2026年11月15日早上本港將舉辦維港泳，天文台料當日市區氣溫24度至28度。（資料圖片）

本港11.15辦維港泳／港珠澳大橋半馬 市區氣溫23度至28度

下周日（15日）本港舉辦港珠澳大橋（香港段）半馬拉松及維港泳，市區氣溫23度至28度，相對濕度65%至90%，微風2級，稍後東風3至4級，大致天晴，晚上漸轉多雲。

下周一（16日）市區氣溫24度至26度，相對濕度75%至95%，東風4至5級，大致多雲，有幾陣雨。

天文台11月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周四及下周五（19日及20日）市區氣溫最低18度。（天文台網頁截圖）

天文台11月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周一及下周二（16日及17日）相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

一道冷鋒下周三橫過廣東沿岸 稍後氣溫顯著下降

下周二（17日）市區氣溫24度至27度，相對濕度75%至95%，東至東南風3至4級，漸轉微風2級，大致多雲，早上有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，晚上局部地區能見度較低。

一道冷鋒下周三（18日）橫過廣東沿岸，當日市區氣溫20度至26度，相對濕度60%至90%，微風2級，漸轉北風4至5級，高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，有幾陣雨，稍後氣溫顯著下降。

天文台11月13日早上的自動分區天氣預報，料下周四及下周五（19日及20日）早上7時本港各區跌穿20度，其中打鼓嶺更跌至14度。圖為天文台對本港11月19日7時的預測。（天文台網頁截圖）

天文台11月13日早上的自動分區天氣預報，料下周四及下周五（19日及20日）早上7時本港各區跌穿20度，其中打鼓嶺更跌至14度。圖為天文台對本港11月20日7時的預測。（天文台網頁截圖）

天文台再下調下周四市區氣溫至最低18度 打鼓嶺跌至14度

天文台再下調下周四（19日）的市區氣溫，由昨日預測的19度至23度，降至今早更新的18度至22度，相對濕度60%至85%，北至東北風4至5級，大致多雲，早上稍涼，日間部份時間天色明朗。

下周五（20日）市區氣溫18度至22度，相對濕度60%至85%，東北風4級，間中5級，大致多雲，早上稍涼，日間部分時間天色明朗。

天文台自動分區天氣預報顯示，下周四及下周五（19日及20日）早上7時，本港各區同樣跌穿20度，新界再低兩三度，最低只得14度。若以下周四為例，當日大埔、沙田、流浮山及將軍澳降至17度；石崗只得16度；打鼓嶺更低見14度。

歐洲電腦模式500百帕斯卡（約5至6公里高空）位勢高度預測圖顯示，西風槽下周一（16日）橫過西伯利亞上空。（天文台圖片）

天文台昨晚解釋︰西風槽將北方的冷空氣向南推送

天文台科學主任（郭于庭、李茵淇、梁宇霆、謝鈞澍、鄧志傑）昨晚（12日）在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《未來一周的天氣轉變較大兼談極地渦旋》文章。內文提到，歐洲電腦模式預測，對流層中層有一道西風波動（西風槽）橫過西伯利亞上空，並將北方的冷空氣向南推送，為華南下周中後期帶來另一股東北季候風。

下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下，不過會否達到本周初的溫度，甚或更低水平，仍有待觀察。（天文台尖沙咀總部11月10日早上錄17.5度創入秋以來最低） 天文台

▼2026年11月7日 立冬本港天氣和暖▼



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11.22「小雪」市區氣溫20度至25度 部份時間有陽光

下周六（21日）市區氣溫19度至23度，相對濕度60%至85%，東至東北風4級，短暫時間有陽光。

再下個周日（22日）為廿四節氣的「小雪」，象徵正式踏入初冬。天文台料當日市區氣溫20度至25度，相對濕度60%至85%，東至東北風4級，部份時間有陽光。