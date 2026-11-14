最新天氣消息｜天文台發出黃色暴雨警告信號

【香港天文台／HKO】繼今日（14日）凌晨0時45分發出發出雷暴警告後，香港天文台同日凌晨3時50分發出黃色暴雨警告信號的特別報告，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，而且雨勢可能持續。



【03:50】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。



【02:00】特別天氣提示，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



【00:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日凌晨5時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。雷暴發生時，請採取以下預防措施：如身處室外，請到安全地方躲避、離開水面切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動、切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。



【00:00】特別天氣提示：現時位於珠江口以西及香港以南海域的雨區正逐漸靠近，預料未來數小時本港雨勢有時頗大。天文台提醒市民留意天氣變化。



▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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天文台11月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料明日（14日）初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

2026年11月12日上午8時的水汽通道衛星圖像。高空西風槽前（藍色虛線右方區域）上升氣流強烈，水汽充足；相反槽後（藍色虛線左方區域）下沉氣流明顯，氣團較乾燥。（天文台引用日本氣象廳向日葵9號衛星）

天文台科學主任（郭于庭、李茵淇、梁宇霆、謝鈞澍、鄧志傑）周四（12日）在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《未來一周的天氣轉變較大兼談極地渦旋》文章。內文提到，當時位於中南半島的一道高空西風槽逐漸靠近，廣東地區天氣未來一兩日將變得不穩定，有驟雨及雷暴，一般而言，秋末華南受北方較乾燥的東北季候風主導，大氣相對穩定，較少出現如夏季等強對流天氣。

文中又指，在合適的大氣配置下，仍有機會出現顯著降雨，從水汽通道衛星圖像可見，一道高空西風槽正逐漸向東靠近華南，西風槽前有明顯上升氣流，而且水汽充足，預料當其靠近珠江口一帶時，將會帶來顯著降雨過程，本港周五晚上（13日）驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，風勢增強，周六（14日）初時雨勢頗大。