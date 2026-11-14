天文台11月罕見發黃雨成史上第二遲暴雨警告　暖冬暴雨陸續有來？

【香港天文台／HKO／黃色暴雨警告信號／黃雨／暴雨／明天的天氣／維港泳／港珠澳大橋半馬拉松】受高空擾動影響，天文台今日（14日）凌晨3時50分發出黃色暴雨警告信號，至凌晨5時30分取消，成為天文台史上第二遲發出的暴雨警告信號，僅次於2006年11月21日發出的黃雨。

綜合天文台過去的文章，秋末華南受北方較乾燥的東北季候風主導，較少出現強對流天氣，不過在合適的大氣配置下，仍有機會出現顯著降雨，惟隨着氣候變化，本港寒冷日子愈來愈少，近年冬季的一月及二月也曾發出暴雨警告，市民對暴雨的防範意識絕不能鬆懈。



天文台2026年11月14日凌晨3時50分發出黃色暴雨警告信號，圖為當時的雷達圖。（天文台網頁圖片）

2026年11月14日中午12時45分的過去24小時雨量圖（基於雨量計及雷達數據）。（天文台圖片）

受高空擾動影響 天文台凌晨3時50分發出黃雨警告信號

高空擾動相關的驟雨及雷暴今日（14日）凌晨影響本港，天文台先在午夜12時45分發出雷暴警告，其後凌晨3時50分再發出黃色暴雨警告信號，代表香港廣泛地區已錄得或預料每小時雨量超過30毫米，而且雨勢可能持續，至同日凌晨5時30分取消，即維持1小時40分鐘，隨後清晨6時雷暴警告有效時間終止。

截至今日中午12時45分，天文台過去24小時雨量圖顯示，本港多區累計雨量超過70毫米，包括港島東、西貢及將軍澳；部份地區則累計雨量50毫米至70毫米，包括大嶼山、屯門、黃竹坑及大埔。

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成天文台有史以來第二遲發出的暴雨警告信號

翻查天文台的警告及信號資料庫，由1998年3月23日有紀錄以來，天文台共發出978次暴雨警告信號（即包括黃／紅／黑雨），當中只有3次發生在11月份，而今早凌晨發出的黃色暴雨警告信號，成為史上第二遲發出的暴雨警告信號，僅次於2006年11月21日。

第一遲︰2006年11月21日黃雨／15:30發出／20:25終結



第二遲︰2026年11月14日黃雨／03:50發出／05:30終結



第三遲︰2022年11月03日黃雨／01:35發出／02:35終結（熱帶氣旋尼格掠港當年11月2日發出8號烈風或暴風信號）



歐洲電腦模式500百帕斯卡（約5至6公里高空）位勢高度預測圖顯示，西風槽下周一（16日）橫過西伯利亞上空。（天文台圖片）

秋末華南受東北季候風主導 較少出現強對流天氣

對於今次11月罕有發生的暴雨，天文台科學主任（郭于庭、李茵淇、梁宇霆、謝鈞澍、鄧志傑）周四（12日）已在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《未來一周的天氣轉變較大兼談極地渦旋》文章，預告一道高空西風槽逐漸靠近廣東地區，本港天氣將會變得不穩定。

文中提到，一般而言，秋末華南受北方較乾燥的東北季候風主導，大氣相對穩定，較少出現如夏季等強對流天氣，不過在合適的大氣配置下，仍有機會出現顯著降雨，從水汽通道衛星圖像可見，一道高空西風槽正逐漸向東靠近華南，西風槽前有明顯上升氣流，而且水汽充足，預料當其靠近珠江口一帶時，將會帶來顯著降雨過程。

有利暴雨發展的天氣形勢及其觸發機制在大氣各層的配置。（天文台圖片）

各個引起暴雨的大氣條件和觸發機制。（天文台網頁截圖）

天文台︰隨著氣候變化寒冷日子愈來愈少 冬季也曾發出暴雨警告

另外天文台科學主任（黎宏駿、楊漢賢）曾發表題為《淺談香港的暴雨產生機制》的文章，指出在秋冬季較涼較乾的日子裏，以上的大氣條件和觸發機制，往往難以同時出現和配合，廣泛而持續的暴雨因而顯著較少，但不代表秋冬季沒有暴雨。

文中又指，因在初秋微風的日子裏，由海風匯聚配合高溫天氣而形成的局部地區驟雨及雷暴，其雨勢和影響也是不能低估，尤其隨着氣候變化，本港寒冷日子愈來愈少，甚至冬季也曾發出暴雨警告。

無論如何，隨着氣候變化，香港的寒冷日子會愈來愈少，近年在冬季一月、二月份亦曾發出過暴雨警告，大家對暴雨的防範意識絕不能鬆懈啊！ 香港天文台

天文台11月14日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，下周一及下周二（16日及17日）有一兩陣雨。（天文台網頁截圖）

受偏東氣流影響 下周初仍有幾陣雨 早晚較為潮濕

綜合天文台今早更新的天氣概況及九天天氣預報，明日（15日）市區氣溫為22度至28度，大致天晴，惟受一股清勁的偏東氣流影響，下周一及下周二（16日及17日）沿岸地區雲量較多及有幾陣雨，早晚較為潮濕。