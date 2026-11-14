天氣｜今日初時雨勢有時頗大　有幾陣狂風雷暴　氣溫介乎22至27度

天文台表示，本港今日（14日）大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴。日間驟雨減少，部分時間有陽光，氣溫介乎22至27度，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高，吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁，高地間中吹強風。



天文台預測，明日（15日）大致天晴。隨後一兩日雲量較多及有一兩陣雨，但後日（16日）風勢較大，下周中期北風增強，氣溫顯著下降。



圖為截至11月14日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

高空擾動今日初時為華南沿岸帶來驟雨及幾陣狂風雷暴

天文台指出，高空擾動會在今日（14日）初時為華南沿岸帶來驟雨及幾陣狂風雷暴，本港方面，午夜前後的驟雨為多處地區帶來超過10毫米雨量，隨着高空擾動遠離，今日日間華南天色好轉。

受一股偏東氣流影響，下周初廣東沿岸有幾陣雨，早晚較為潮濕。預料一道冷鋒會在下周三（18日）橫過廣東沿岸，該區北風增強，受隨後的東北季候風影響，下周中後期廣東氣溫顯著下降。

天文台表示，本港今日（14日）大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴。日間驟雨減少，部分時間有陽光，氣溫介乎22至27度。（李家傑攝）

後日起再次下雨 下周跌至18度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）大致天晴，晚上漸轉多雲，後日（下周一/16日）大致多雲，有一兩陣雨。下周二（17日）大致多雲，早上有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，晚上局部地區能見度較低。

下周三（18日）大致多雲，有幾陣雨，稍後氣溫顯著下降，氣溫介乎20至26度。下周四（19日）和下周五（20日）大致多雲，早上稍涼，日間部份時間天色明朗，氣溫介乎18至22度。下周六（21日）短暫時間有陽光，氣溫介乎19至23度。下周日（22日）部分時間有陽光，氣溫介乎20至25度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月14日凌晨5時40分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2026年11月7日 石澳太平清醮天氣和暖▼

