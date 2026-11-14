天文台再下調11.20市區氣溫至17度　新界一區13度　或破入秋最涼

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／維港泳／港珠澳大橋半馬拉松／冷鋒／小雪】天文台周四（12日）在「天氣隨筆」專欄提到，西風槽將北方的冷空氣向南推送，下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下。天文台由周四起不斷下調氣溫預測，今早（14日）最新預測繼續下調，料下周五（20日）市區氣溫（尖沙咀天文台總部）最低17度，自動分區天氣預報顯示新界早上再低兩三度，其中打鼓嶺更低見13度。

天文台尖沙咀總部本周二（10日）早上一度錄得17.5度，創入秋以來最低（天文台將9月至11月劃分為秋季），即下周五有可能打破今年最低氣溫紀錄。



▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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2026年11月15日早上本港將舉辦維港泳，天文台料當日市區氣溫24度至28度。（資料圖片）

天文台︰受清勁偏東氣流影響 隨後一兩日有幾陣雨

天文台今早（14日）發布的天氣概況指，廣東明日（15日）風勢微弱，天色大致良好，受一股清勁的偏東氣流影響，隨後一兩日沿岸地區雲量較多及有幾陣雨，早晚較為潮濕，預料一道冷鋒下周三（18日）橫過華南沿岸，該區北風增強，氣溫顯著下降，受隨後的東北季候風及一道雲帶影響，下周後期廣東沿岸早晚普遍清涼。

明天的天氣︰維港泳市區氣溫22度至28度 大致天晴

明日（15日）本港將舉辦港珠澳大橋（香港段）半馬拉松及維港泳。天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日市區氣溫為22度至28度，相對濕度60%至85%，北至東北風2至3級，大致天晴。

天文台11月14日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，下周一及下周二（16日及17日）有一兩陣雨。（天文台網頁截圖）

下周初有一兩陣雨 市區氣溫24度至27度

下周一（16日）市區氣溫24度至27度，相對濕度70%至95%，東風4至5級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。

下周二（17日）市區氣溫24度至27度，相對濕度70%至95%，東至東南風3至4級，初時離岸間中5級，大致多雲，早上有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光。

天文台11月14日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，下周五（20日）市區氣溫最低17度。（天文台網頁截圖）

天文台11月14日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，下周一及下周二（16日及17日）相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

冷鋒下周三橫過華南沿岸 本港市區稍後氣溫顯著下降

一道冷鋒下周三（18日）橫過華南沿岸，市區氣溫20度至26度，相對濕度60%至90%，微風2級，漸轉北風4至5級，高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，有幾陣雨，初時局部地區能見度較低，稍後氣溫顯著下降。

下周四（19日）市區氣溫18度至22度，相對濕度60%至80%，北風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，早晚較涼，日間部份時間天色明朗。

天文台11月14日早上的自動天氣預報顯示，下周五（20日）早上7時新界多區普遍只得15度至17度，打鼓嶺更低見13度。（天文台網頁截圖）

天文台再下調下周五市區氣溫至最低17度 打鼓嶺低見13度

天文台再下調下周五（20日）的市區氣溫，由昨日（13日）預測的18度至22度，降至今早更新的17度至20度，相對濕度65%至85%，北至東北風4級，間中5級，大致多雲，有一兩陣雨，早上清涼。

天文台尖沙咀總部本周二（10日）早上一度錄得17.5度，創入秋以來最低（天文台將9月至11月劃分為秋季），即下周五有可能打破今年最低氣溫紀錄。

天文台自動天氣預報顯示，當日早上7時新界多區普遍再低兩三度，其中沙田、大埔及屯門跌至16度；上水、石崗及流浮山跌至15度；打鼓嶺低見13度。

歐洲電腦模式500百帕斯卡（約5至6公里高空）位勢高度預測圖顯示，西風槽下周一（16日）橫過西伯利亞上空。（天文台圖片）

天文台周四曾發文︰西風槽將北方的冷空氣向南推送

天文台科學主任（郭于庭、李茵淇、梁宇霆、謝鈞澍、鄧志傑）周四（12日）在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《未來一周的天氣轉變較大兼談極地渦旋》文章。內文提到，極地環流亦迎來較大的變化，平流層（距離地面約15至50公里）在10月底至11月上旬，出現突發增溫，位於北極上空的極地渦旋逐漸分裂，而其中一個極地渦旋位於西伯利亞。

天文台引用當時歐洲電腦模式的預測指，極地環流對流層中層有一道西風波動（西風槽）橫過西伯利亞上空，並將北方的冷空氣向南推送，為華南下周中後期帶來另一股東北季候風。

下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下，不過會否達到本周初的溫度，甚或更低水平，仍有待觀察。（天文台尖沙咀總部11月10日早上錄17.5度創入秋以來最低） 香港天文台

平流層突發增溫導致北極上空的極地渦旋於10月底至11月上旬逐漸分裂。（圖像為距離地面約30至32公里高度的位勢高度圖，以球極平面投影製作，正中心為北極，虛線表示北緯60度的位置。）（天文台圖片）

極地渦旋強而穩定時會將極冷空氣限制於極地區域（圖左）；但當極地渦旋移位或分裂，對流層極地急流便容易出現較多波動（圖右）。（天文台圖片）

11.22「小雪」市區氣溫最低19度 短暫時間有陽光

下周六（21日）市區氣溫18度至22度，相對濕度60%至80%，東至東北風4級，間中5級，大致多雲，日間部分時間天色明朗，早上較涼。

再下個周日（22日）為廿四節氣的「小雪」，象徵冬季已經來臨，當日市區氣溫19度至23度，相對濕度65%至85%，東至東北風4至5級，短暫時間有陽光。

再下個周一（23日）市區氣溫20度至24度，相對濕度70%至90%，東至東北風4至5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。