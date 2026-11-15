天文台下調周五周六市區氣溫至最低16度　「小雪」前夕一區僅12度

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／冷鋒／小雪／寒冷】天文台上周四（12日）在「天氣隨筆」專欄提到，西風槽將北方的冷空氣向南推送，下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下，天文台由當日起不斷下調氣溫預測，至今早（15日）最新預測繼續大幅下調，料周五（20日）及周六（21日、廿四節氣「小雪」前夕）市區氣溫（即尖沙咀天文台總部）最低16度。

天文台自動分區天氣預報顯示，周六凌晨本港氣溫降至最低，其中打鼓嶺低見12度，即已達到天文台定義寒冷天氣（12度或以下）的門檻。另外上周二（10日）早上天文台尖沙咀總部一度錄得17.5度，創入秋以來最低（天文台將9月至11月劃分為秋季），即周五或周六有可能打破今年最低氣溫紀錄。



▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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天文台︰東北季候風及雲雨帶影響 本周後期清涼

天文台今早（15日）發布的天氣概況指，受一股清勁的偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸地區雲量較多，有一兩陣雨，早晚較為潮濕，預料一道冷鋒周三（18日）橫過華南沿岸，該區北風增強及有幾陣雨，氣溫顯著下降，受隨後的東北季候風及一道雲雨帶影響，本周後期廣東沿岸早晚普遍清涼。

明天的天氣︰市區氣溫23度至26度 有一兩陣雨

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（16日）市區氣溫23度至26度，相對濕度70%至90%，東風3至4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗。

天文台11月15日早上11時半的九天天氣預報顯示，明日（16日）大致多雲，有一兩陣雨。（天文台網頁截圖）

冷鋒周三橫過華南沿岸 高地間中吹強風 稍後氣溫顯著下降

周二（17日）市區氣溫24度至27度，相對濕度75%至90%，東至東南風3至4級，初時離岸間中5級。大致多雲，早上有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光。

一道冷鋒周三（18日）橫過華南沿岸，市區氣溫21度至26度，相對濕度65%至95%，東風3級，漸轉北風4至5級，高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，有幾陣雨，初時局部地區能見度較低，稍後氣溫顯著下降。

周四（19日）市區氣溫18度至22度，相對濕度60%至85%，吹北風4至5級，大致多雲，早晚有一兩陣雨，天氣較涼，日間部分時間天色明朗。

天文台11月15日早上11時半的九天天氣預報顯示，周五及周六（20日及21日）市區氣溫最低16度。（天文台網頁截圖）

天文台11月15日早上11時半的九天天氣預報顯示，周四至周六（19日至21日）相對濕度最低60%。（天文台網頁截圖）

天文台再次下調周五周六市區氣溫至最低16度 料破入秋最低

下周日為廿四節氣的「小雪」，象徵冬季已經來臨。天文台再次下調周五及周六（20日及21日）的市區氣溫，周五由昨日（14日）預測的17度至20度，改為16度至19度；而周六由昨日預測的18度至22度，大幅下調至16度至21度。

周五（20日）相對濕度60%至85%，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，有一兩陣雨，天氣清涼。周六（21日）相對濕度60%至80%，東北風4級，間中5級。大致多雲，早上清涼，日間部份時間天色明朗。

天文台尖沙咀總部上周二（10日）早上一度錄得17.5度，創入秋以來最低（天文台將9月至11月劃分為秋季），即周五及周六（20日及21日）預測的16度，有可能打破入秋以來最低氣溫紀錄。

天文台自動分區天氣預報顯示，周六（21日）凌晨3時，打鼓嶺僅得12度，已屬天文台定義「寒冷」的水平。（天文台網頁截圖）

周六「小雪」前夕新界多區僅得14度 打鼓嶺低見12度屬寒冷水平

天文台自動分區天氣預報顯示，周五至周六之間的午夜至凌晨最涼，直至周六凌晨3時達至氣溫最低水平，其中西貢及青衣低至16度；沙田、大埔、屯門及將軍澳低至15度；石崗、流浮山及上水低至14度；打鼓嶺更僅得12度，即已達到天文台定義寒冷天氣（12度或以下）的門檻。

歐洲電腦模式500百帕斯卡（約5至6公里高空）位勢高度預測圖顯示，西風槽下周一（16日）橫過西伯利亞上空。（天文台圖片）

天文台上周四曾發文︰西風槽將北方的冷空氣向南推送

天文台科學主任（郭于庭、李茵淇、梁宇霆、謝鈞澍、鄧志傑）上周四（12日）在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《未來一周的天氣轉變較大兼談極地渦旋》文章。內文提到，極地環流亦迎來較大的變化，平流層（距離地面約15至50公里）在10月底至11月上旬，出現突發增溫，位於北極上空的極地渦旋逐漸分裂，而其中一個極地渦旋位於西伯利亞。

天文台引用當時歐洲電腦模式的預測指，極地環流對流層中層有一道西風波動（西風槽）橫過西伯利亞上空，並將北方的冷空氣向南推送，為華南下周中後期帶來另一股東北季候風。

下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下，不過會否達到本周初的溫度，甚或更低水平，仍有待觀察。（天文台尖沙咀總部11月10日早上錄17.5度創入秋以來最低） 香港天文台

平流層突發增溫導致北極上空的極地渦旋於10月底至11月上旬逐漸分裂。（圖像為距離地面約30至32公里高度的位勢高度圖，以球極平面投影製作，正中心為北極，虛線表示北緯60度的位置。）（天文台圖片）

極地渦旋強而穩定時會將極冷空氣限制於極地區域（圖左）；但當極地渦旋移位或分裂，對流層極地急流便容易出現較多波動（圖右）。（天文台圖片）

下周日「小雪」回暖 市區氣溫19度至23度

下周日（22日、廿四節氣的「小雪」）本港開始回暖，天文台料市區氣溫回升至19度至23度，相對濕度65%至85%，吹東風4至5級，初時高地間中6級，即達強風程度，短暫時間有陽光。

下周一（23日）市區氣溫21度至24度，相對濕度70%至85%，吹東風4級，間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。下周二（24日）市區氣溫21度至25度，相對濕度70%至95%，東風4級。大致多雲，有幾陣雨，日間短暫時間有陽光。

▼2026年11月7日 立冬本港天氣和暖▼

