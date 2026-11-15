天氣｜今日大致天晴　氣溫介乎22至27度　本周跌至17度

天文台表示，本港今日（15日）大致天晴，早上市區最低氣溫約22度，新界再低兩三度，日間乾燥，最高氣溫約27度，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高，吹輕微至和緩北至東北風。



天文台預測隨後一兩日雲量較多，但明日（16日）風勢較大，本周三（18日）北風增強，稍後氣溫顯著下降，本周後期早晚普遍清涼。



圖為截至11月15日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

冷鋒本周三橫過華南沿岸 氣溫顯著下降

天文台指出，與高空擾動相關的驟雨及雷暴昨日（14日）影響廣東沿岸及南海北部，而一道雲帶亦覆蓋廣東。廣東今日（15日）風勢微弱，日間天色大致良好。

另外，本港昨日（14日）大致多雲，早上雨勢頗大，普遍錄得超過40毫米雨量，而港島東部及西貢區的雨量更超過70毫米。日間驟雨減少，部份時間天色明朗。

受一股清勁的偏東氣流影響，未來一兩日沿岸地區雲量較多及有幾陣雨，早晚較為潮濕。預料一道冷鋒會在本周三（18日）橫過華南沿岸，該區北風增強，氣溫顯著下降。受隨後的東北季候風及一道雲帶影響，本周後期廣東沿岸早晚普遍清涼。

天文台表示，本港今日（15日）大致天晴，早上市區最低氣溫約22度，新界再低兩三度，日間乾燥，最高氣溫約27度。（李家傑攝）

明日有一兩陣雨 下周跌至17度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（周一/16日）大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。後日（周二/17日）大致多雲，早上有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光。本周三（18日）大致多雲，有幾陣雨。初時局部地區能見度較低，稍後氣溫顯著下降。

本周四（19日）大致多雲。早晚較涼，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎18至22度。本周五（20日）大致多雲，有一兩陣雨，早上清涼，氣溫介乎17至20度。本周六（21日）大致多雲，早上清涼，日間部份時間天色明朗，氣溫介乎17至21度。本周日（22日）短暫時間有陽光，氣溫介乎19至23度。

下周一（23日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎20至24度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月15日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2026年11月7日 石澳太平清醮天氣和暖▼

