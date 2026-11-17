天氣｜天文台：今日最高27度 初時有一兩陣微雨 明日稍後迎冷鋒
撰文：蕭通
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一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（11月17日）大致多雲。初時有一兩陣微雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫約27度。吹和緩東至東南風，初時離岸風勢間中清勁。
天文台展望，明日（18日）稍後轉吹偏北風，雲量增多，晚上氣溫下降。隨後一兩日顯著轉涼，星期五（20日）及星期六（21日）市區最低氣溫在15、16度左右，新界相當清涼。
冷鋒橫過顯著降溫 本周後期普遍清涼
天文台指出，一股偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸，該區早晚較為潮濕。預料一道冷鋒會在明日稍後橫過華南沿岸，該區北風增強及有幾陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本周後期廣東地區普遍清涼，內陸地區早晚寒冷。
周五有雨最低15度 「小雪」最低18度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）至下周三（25日）均大致多雲。明日日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨，晚上氣溫下降，最低氣溫跌至21度、最高27度。
▼天文台九天天氣預報▼
周四（19日）至周日（22日）最低氣溫均低於2字頭。周四料早晚有一兩陣雨，天氣較涼，日間部份時間天色明朗，氣溫介乎18至22度。周五（20日）天氣清涼，大致多雲，有一兩陣雨，最低氣溫跌至15度，最高18度。周六（21日）仍早上清涼，下午短暫時間有陽光，氣溫在16至21度之間。
周日（22日）為二十四節氣「小雪」，當日料日間部份時間天色明朗，最低氣溫仍不足2字頭，料為18度，最高則為22度。
下周一（23日）至下周三（25日）氣溫進一步回升。其中，下周一及下周二（24日）均日間短暫時間有陽光，氣溫同介乎21至24度；下周二有一兩陣雨。下周三有幾陣雨，氣溫在20至23度之間。
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