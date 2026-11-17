【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／天氣過山車／冷鋒／小雪／寒冷／幻彩詠香江】冷鋒明日（18日）殺到！天文台今早（17日）最新預測顯示，明日本港市區氣溫21度至27度，離岸及高地間中6級，即達強風程度，日夜溫差頗大，部份區域氣溫由日間的28度或29度，降至晚間的18度或19度，其中打鼓嶺更在半日內急降10度。

天文台預計周五（20日）為未來9日的最低溫，市區氣溫僅15度至18度，打鼓嶺早上更低見11度，即已達到天文台定義寒冷天氣（12度或以下）的門檻。上周二（10日）早上天文台尖沙咀總部一度錄得17.5度，創入秋以來最低（天文台將9月至11月劃分為秋季），即周五有可能打破今年最低氣溫紀錄。



天文台11月17日傍晚在社交平台發文提醒市民，一道冷鋒明日（18日）稍後橫過華南沿岸。（天文台FB圖片）

天文台︰冷鋒明日稍後橫過華南沿岸 北風增強及有幾陣雨

天文台今早（17日）發布的天氣概況指，一道冷鋒明日（18日）稍後橫過華南沿岸，該區北風增強及有幾陣雨，氣溫顯著下降，受隨後的強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本周後期廣東地區普遍清涼，內陸地區早晚寒冷，預料一股達強風程度的偏東氣流下周初影響廣東沿岸。

天文台11月17日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，未來9日大致多雲。（天文台網頁截圖）

明天的天氣︰幻彩詠香江最後一夜 晚上氣溫下降

「幻彩詠香江」經歷22年的演出後，明晚（18日）迎來最後一夜，旅發局主席林建岳上周二（10日）在記者會表示，當晚將特別加設煙火表演。

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（18日）市區氣溫21度至27度，相對濕度65%至95%，東風3級，稍後北風4至5級，離岸及高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨，晚上氣溫下降。

天文台自動分區預報顯示，明日（18日）打鼓嶺的溫差更達10度，由午間的28度降至晚間的18度，即日夜溫差10度。（天文台網頁截圖）

本港多區日夜溫差達9度 打鼓嶺半日急降10度

天文台自動分區預報顯示，明日（18日）部份區域氣溫高達28度或29度，惟晚間降至18度或19度，溫差頗大。其中黃竹坑、石崗、流浮山、坪洲及上水的氣溫橫跨9度；而打鼓嶺的溫差更達10度，由午間的28度降至晚間的18度。

隨後周四（19日）市區氣溫18度至22度，相對濕度65%至90%，北風4至5級，離岸及高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，有一兩陣微雨，天氣較涼。

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自動分區天氣預報顯示，11月20日早上7時打鼓嶺跌至11度，即已達到天文台定義寒冷天氣（12度或以下）的門檻。（天文台網頁截圖）

周五市區氣溫15度至18度 或破入秋以來最低

周五（20日）為天文台未來9日預報的最低溫，天文台料市區氣溫15度至18度，北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，即達強風程度，天氣清涼，大致多雲，有一兩陣雨。自動分區天氣預報顯示，當日早上7時打鼓嶺跌至11度，即已達到天文台定義寒冷天氣（12度或以下）的門檻。

天文台尖沙咀總部上周二（10日）早上一度錄得17.5度，創入秋以來最低（天文台將9月至11月劃分為秋季），即周五預測的15度，有可能打破入秋以來最低氣溫紀錄。

天文台11月17日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，周五（20日）市區氣溫最低15度。（天文台網頁截圖）

天文台11月17日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，周六（21日）相對濕度最低60%。（天文台網頁截圖）

「小雪」市區氣溫18度至22度 離岸及高地吹強風

周六（21日）市區氣溫16度至21度，相對濕度60%至85%，東北風4級，間中5級，早上清涼，大致多雲，日間部份時間有陽光。

下周日（22日）為廿四節氣的「小雪」，為冬季第二個節氣，象徵冬季已經來臨，市區氣溫18度至22度，相對濕度65%至85%，東風4至5級，離岸及高地6級，即達強風程度，大致多雲，日間部份時間天色明朗。

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下周一市區氣溫重上20度以上 下周二有一兩陣雨

下周一（23日）市區氣溫重上20度以上，天文台料21度至24度，相對濕度70%至85%，東風4級，初時間中5級，高地達6級，即達強風程度，大致多雲，日間部份時間天色明朗。

下周二（24日）市區氣溫21度至24度，相對濕度70%至90%，東風4級，大致多雲，有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光。下周三（25日）市區氣溫20度至23度，相對濕度75%至95%，東北風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣雨。

歐洲電腦模式500百帕斯卡（約5至6公里高空）位勢高度預測圖顯示，西風槽周一（16日）橫過西伯利亞上空。（天文台圖片）

天文台上周四曾發文︰西風槽將北方的冷空氣向南推送

天文台科學主任（郭于庭、李茵淇、梁宇霆、謝鈞澍、鄧志傑）上周四（12日）在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《未來一周的天氣轉變較大兼談極地渦旋》文章。內文提到，極地環流亦迎來較大的變化，平流層（距離地面約15至50公里）在10月底至11月上旬，出現突發增溫，位於北極上空的極地渦旋逐漸分裂，而其中一個極地渦旋位於西伯利亞。

天文台引用當時歐洲電腦模式的預測指，極地環流對流層中層有一道西風波動（西風槽）橫過西伯利亞上空，並將北方的冷空氣向南推送，為華南下周中後期帶來另一股東北季候風。

下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下，不過會否達到本周初的溫度，甚或更低水平，仍有待觀察。（天文台尖沙咀總部11月10日早上錄17.5度創入秋以來最低） 香港天文台

平流層突發增溫導致北極上空的極地渦旋於10月底至11月上旬逐漸分裂。（圖像為距離地面約30至32公里高度的位勢高度圖，以球極平面投影製作，正中心為北極，虛線表示北緯60度的位置。）（天文台圖片）