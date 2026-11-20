【2026／天文台／天氣消息／氣溫／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流／寒潮／冷鋒】冷鋒加強烈季候風殺到，香港天氣再轉寒冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

香港天氣再轉寒冷！天文台表示，一道冷鋒已橫過廣東沿岸地區，與其相關的強烈東北季候風及雲雨帶正影響該區，預計星期四（11月19日）市區最低氣溫降至18°C，星期五及星期六（11月20日至11月21日）市最低氣溫更只有15°C。

市區最低氣溫11℃ 上水等多區只有7至9℃

而根據天文台分區天氣預報，11月21日多區最低氣溫只有10°C至16°C，其中上水只有12℃，沙田、大埔、將軍澳只有13℃，打鼓嶺更只有10℃。

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾凍▼▼▼

11月21日多區氣溫只有10°C至16°C。（天文台）

天文台九天天氣預報▼▼▼

天文台九天天氣預報。（天文台）

天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

+ 12

第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈