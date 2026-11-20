【寒冷天氣警告／香港天文台／HKO／明天的天氣／天氣過山車】天文台今日（20日）預測，明日（21日、周六）本港市區氣溫13度至21度，大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥。

自動分區天氣預報顯示，周六新界有6區最低氣溫為10度或以下，包括將軍澳及大埔等，其中打鼓嶺更僅得8度，而全港大部份地區溫差更達10度或以上，例如打鼓嶺由凌晨最低8度回升至日間最高21度，即日夜溫差達13度。



2026年11月20日，天文台尖沙咀總部錄得12.7度，創入秋以來最低紀錄。（湯致遠攝）

2026年11月20日，天文台尖沙咀總部錄得12.7度，創入秋以來最低紀錄。（湯致遠攝）

天文台︰周六廣東地區寒冷 天色短暫好轉

天文台今午的天氣概況指，受強烈東北季候風影響，周六（21日）廣東地區寒冷，隨着覆蓋華南的廣闊雲雨帶逐漸遠離，該區天色短暫好轉，而一股達強風程度的偏東氣流下周初影響華南沿岸，該區雲量增多，氣溫略為回升。

天文台預料，另一股東北季候風下周二（24日）抵達華南沿岸，下周中期該區氣溫再度下降及有幾陣雨。

天文台11月20日下午4時半更新的九天天氣預報，料明日（21日）市區氣溫13度至21度。（天文台網頁截圖）

明天的天氣︰市區氣溫最低13度 天色短暫好轉

天文台今午4時半更新的九天天氣預報顯示，受強烈東北季候風影響，周六（21日）早上廣東地區寒冷，隨着覆蓋華南的廣闊雲雨帶逐漸遠離，該區天色短暫好轉，預料本港市區氣溫13度至21度，相對濕度50%至80%，北風4至5級，後轉東風4至5級，大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥。

天文台自動分區天氣預報顯示，周六（21日）本港共有6區最低氣溫為10度或以下。（天文台網頁截圖）

打鼓嶺低見8度 日夜溫差達13度

自動分區天氣預報顯示，周六（21日）本港共有6區最低氣溫為10度或以下，全部位於新界，其中將軍澳、上水、大埔及流浮山最低10度；石崗低見9度；打鼓嶺更僅得8度。而各區溫差更達10度或以上，例如打鼓嶺由凌晨的8度回升至日間的21度，即日夜溫差達13度。