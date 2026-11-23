一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台發特別天氣提示指，預料一股東北季候風會在明早（24日）抵達廣東沿岸，本港天氣逐步轉涼，有幾陣雨，初時雨勢較為頻密。星期三及星期四（25日、26日）早晚清涼，市區最低氣溫在16度左右，新界再低兩三度。



分區天氣預報顯示，周三深夜、周四凌晨多區將跌至15度或以下，包括沙田、將軍澳、屯門，打鼓嶺則跌至13度。



2026年11月10日，東北季候風影響華南地區，天文台尖沙咀總部早上錄得最低氣溫17.5度，是入秋以來的最低紀錄，市民上班時都身穿保暖衣物。（資料圖片／湯致遠攝）

明日的天氣：18至23度 多雲，有幾陣雨

天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。此外，華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在明早抵達廣東沿岸。

受該股季候風及雲帶影響，明日廣東沿岸地區有雨，天氣逐步轉涼，隨後一兩日早晚清涼。明日本港氣溫介乎18至23度，吹北風4至5級，離岸及高地間中6級；多雲，有幾陣雨，初時雨勢較為頻密。

分區天氣預報顯示，周四凌晨一時多區將跌至15度或以下，包括沙田、將軍澳、屯門，打鼓嶺則跌至13度。（天文台網頁截圖）

周三、周四氣溫介乎16至20度 周四凌晨新界多區跌至15度或以下

周三氣溫介乎16至20度，相對濕度介乎65%至90%，吹北至東北風4至5級，初時高地達6級；大致多雲，有一兩陣雨。早晚清涼。另外，受天文大潮及東北季候風的共同影響，天文台預料本港當晚沿岸水位較正常稍高，部分低窪地區可能出現輕微水浸。

周四最高氣溫略升至21度，吹東北風3至4級；大致多雲；早上清涼，有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光。分區天氣預報顯示，周四凌晨一時多區將跌至15度或以下，包括沙田、將軍澳、屯門，打鼓嶺則跌至13度。

天文台11月23日下午四時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台11月23日下午四時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台11月23日下午四時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

東北季候風緩和及雲帶轉薄 本周後期氣溫回升

隨著東北季候風緩和及雲帶轉薄，本周後期該區天色逐漸好轉，氣溫回升。周五（27日）氣溫介乎19至25度，吹東北風2至3級；部分時間有陽光。預料一股較乾燥的東北季候風補充會在周末期間影響華南沿岸，該區日夜溫差頗大。周六（28日）最高氣溫略升至26度，天晴乾燥；相對濕度介乎40%至70%；北至東北風3至4級。

下周日（29日）氣溫介乎19至24度，濕度介乎45%至75%；吹東至東北風4至5級，高地間中6級；部分時間有陽光及乾燥。下周一（30日）氣溫略降至19至23度，吹東至東北風4級，初時5級；大致多雲，日間部分時間有陽光。

下周二、三（12月1日、2日）踏入今年最後一個月，但氣溫反升，介乎20至25度，吹東至東北風3至4級；部分時間有陽光。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼

