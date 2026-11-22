今日（22日）是二十四節氣「小雪」，天文台表示，大致多雲，稍後有一兩陣微雨。氣溫徘徊在23度左右，最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等，吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（本周一/23日）多雲，初時風勢仍然頗大，本周中期轉吹偏北風，天氣轉涼及有幾陣雨。



圖為截至11月22日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

偏東氣流影響華南沿岸 氣溫略為回升

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今明兩日（22日和23日）影響華南沿岸，該區雲量增多，氣溫略為回升。預料東北季候風會在後日（本周二/24日）抵達華南沿岸，本周中期該區氣溫下降及有幾陣雨。季候風會在本周後期稍為緩和，廣東沿岸天色好轉，氣溫回升。

今日（22日）是二十四節氣「小雪」，天文台表示，大致多雲，稍後有一兩陣微雨。氣溫徘徊在23度左右。（陳永武攝）

本周三氣溫跌至16度 早晚清涼有幾陣雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（本周一/23日）多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎21至24度。後日（本周二/24日）多雲，有幾陣雨，天氣轉涼，氣溫介乎18至22度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月22日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

本周三（25日）多雲，有幾陣雨，早晚清涼，最低氣溫16度，最高氣溫20度。本周四（26日）大致多雲，早上清涼，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，氣溫介乎17至22度。本周五（27日）部份時間有陽光，氣溫介乎19至24度。本周六（28日）大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎19至26度。

下周日（29日）部分時間有陽光，氣溫介乎19至24度。下周一（30日）大致多雲，日間部份時間有陽光，氣溫介乎20至25度。

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