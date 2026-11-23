一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶覆蓋華南及南海北部。天文台預測，本港今日（11月23日）多雲，有一兩陣雨。日間氣溫徘徊在23度左右。吹和緩偏東風，初時風勢清勁，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（24日）轉吹偏北風，天氣轉涼，初時雨勢較為頻密。星期三（25日）及星期四（26日）早晚清涼，市區最低氣溫在16度左右，新界再低兩三度。



圖為截至11月23日清晨6時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風明抵達 隨後兩日仍早晚清涼

天文台指出，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，廣東沿岸今日多雲及有一兩陣雨。預料東北季候風會在明早抵達華南沿岸，該區天氣轉涼及有雨，隨後一兩日早晚仍然清涼。隨著東北季候風在本周後期稍為緩和，廣東沿岸天色好轉，氣溫回升，但日夜溫差頗大。

天文台預測，本港今日（11月23日） 多雲，有一兩陣雨。日間氣溫徘徊在23度左右。（李家傑攝）

天文台預測，本港今日（11月23日） 多雲，有一兩陣雨。日間氣溫徘徊在23度左右。（李家傑攝）

周三最低16度 本周後期氣溫回升

天文台的九天天氣預報顯示，明日（24日）及周三（25日）均多雲，明日有幾陣雨，初時雨勢較為頻密，天氣轉涼，最低氣溫18度，最高23度。周三有一兩陣雨，早晚清涼，氣溫介乎16至20度。周四（26日）大致多雲，早上仍然清涼，有一兩陣微雨，下午部份時間天色明朗。介乎17至22度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月23日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（27日）短暫時間有陽光，氣溫回升至19至25度之間。 周六（28日）及周日（29日）均日間乾燥，最低氣溫均19度，最高分別26及25度。其中，周六大致天晴，周日部份時間有陽光。

下周一（30日）及下周二（12月1日）均大致多雲，日間部份時間有陽光，同介乎20至25度。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼

