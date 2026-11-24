天文台今日（11月24日）上午11時30分發出特別天氣提示稱，受東北季候風影響，未來一兩日、即明日及後日（11月25及26日）本港早晚清涼，此外，受天文大潮及東北季候風的共同影響，預料本港明日晚上沿岸水位較正常稍高，部份低窪地區可能出現輕微水浸。



天文台2026年11月24日表示，受天文大潮及東北季候風的共同影響，預料本港11月25日晚上沿岸水位較正常稍高，部份低窪地區可能出現輕微水浸；圖為2026年1月3日，沙田城門河的途人因水浸轉行單車徑。（資料圖片/林振華攝）

圖為截至11月24日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

受天文大潮及東北季候風影響 明晚低窪地區或輕微水浸

天文台早前指出，一道冷鋒會在今早橫過廣東沿岸，並為該區帶來有雨的天氣，受冷鋒隨後的東北季候風影響，今日廣東天氣逐步轉涼，隨後一兩日該區早晚清涼。隨著東北季候風緩和及覆蓋廣東的雲帶轉薄，本周後期該區天色逐漸好轉，氣溫回升。預料一股較乾燥的東北季候風補充會在周末期間影響華南沿岸，該區日夜溫差頗大。

此外，天文台凌晨的特別天氣提示稱，受天文大潮及東北季候風的共同影響，預料明晚沿岸水位較正常稍高，部份低窪地區可能出現輕微水浸。

天文台預測，本港今日（11月24日）多雲，有幾陣雨。初時雨勢較為頻密，氣溫由約22度，逐步下降至晚上市區最低約18度，新界再低一兩度。（李家傑攝）

未來兩日有雨 本周後期氣溫回升

天文台的九天天氣預報顯示，明日（25日）及周四（26日）大致多雲，最低氣溫均16度，最高分別20及21度。明日有一兩陣雨，早晚清涼。周四則早上清涼，有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月24日凌晨4時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（27日）部份時間有陽光，氣溫回升，氣溫在19至25度之間。 周六（28日）及周日（29日）均日間乾燥，最低氣溫均19度，最高分別26及24度。其中，周六料天晴，周日部份時間有陽光。

下周一（30日）至下周三（12月2日）均部份時間有陽光。其中，下周一大致多雲，氣溫料在19至23度之間。下周二（12月1日）及下周三（12月2日）則介乎20至25度。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼

