天文台昨日（20日）上午11時15分一度發出寒冷天氣警告，至今日（21日）清晨6時取消。



天文台預測，今日（21日）大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥，最低氣溫約13度，最高氣溫約21度，最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等，吹和緩至清勁偏北風，初時高地間中吹強風，稍後轉吹東風。天文台展望未來一兩日大致多雲，風勢頗大，氣溫略為回升，下周中期氣溫再度下降。



圖為截至11月21日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

偏東氣流會下周初影響華南沿岸 氣溫略為回升

天文台一度指出，受強烈東北季候風影響，廣東沿岸昨日（20日）天氣轉冷，本港昨日（20日）密雲及有幾陣雨，天文台錄得最低氣溫12.7度，是入秋以來的最低紀錄。

天文台表示，今早廣東地區寒冷，隨着覆蓋華南的廣闊雲雨帶逐漸遠離，今日該區天色短暫好轉。一股達強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區雲量增多，氣溫略為回升，預料另一股東北季候風會在下周二（24日）抵達華南沿岸，下周中期該區氣溫再度下降及有幾陣雨。

天文台預測，今日（21日）大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥，最低氣溫約13度，最高氣溫約21度。（李家傑攝）

明日「小雪」有一兩陣微雨 下周三氣溫跌至16度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（22日）為二十四節氣「小雪」，大致多雲，稍後有一兩陣微雨，氣溫介乎19至22度。後日（下周一/23日）多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎21至24度。下周二（24日）多雲，有幾陣雨，稍後氣溫下降，氣溫介乎18至22度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月21日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周三（25日）多雲，有幾陣雨，天氣轉涼，最低氣溫16度，最高氣溫20度。下周四（26日）大致多雲，早上清涼，有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎17至22度。下周五（27日）部份時間有陽光，氣溫介乎19至24度。下周六（28日）大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎19至26度。下周日（29日）部份時間有陽光，氣溫介乎19至25度。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼

