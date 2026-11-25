一股東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶亦覆蓋該區。天文台預測，本港今日（11月25日）大致多雲。早晚清涼及有一兩陣微雨，市區最低氣溫約17度。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。此外，天文台凌晨的特別天氣提示稱，受天文大潮及東北季候風的共同影響，預料今晚沿岸水位較正常稍高，部份低窪地區可能出現輕微水浸。



天文台展望，明日（26日）早上仍然清涼。隨後一兩日漸轉天晴乾燥，氣溫回升，內陸地區日夜溫差頗大。



圖為截至11月25日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

周末期間日夜溫差頗大

天文台指出，受東北季候風及一道雲帶影響，今明兩日廣東早晚清涼。隨著東北季候風緩和及雲帶轉薄，本周後期該區漸轉天晴，氣溫回升。預料一股乾燥的東北季候風會在周末期間影響華南沿岸，該區日夜溫差頗大。

天文台預測，本港今日（11月25日）大致多雲。早晚清涼及有一兩陣微雨。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約21度。（黃偉民攝）

天文台預測，本港今日（11月25日）大致多雲。早晚清涼及有一兩陣微雨。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約21度。（黃偉民攝）

周六及周日天晴乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（26日）大致多雲，早上清涼及有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光，氣溫料介乎17至22度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月25日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（27日）部份時間有陽光，氣溫回升，與周六（28日）的氣溫均為20至25度。其中，周六料天晴乾燥。周日（29日）亦大致天晴及乾燥，氣溫在19至24度之間。

下周一（30日）至下周四（12月3日）均部份時間有陽光。下周一最低氣溫仍為19度，最高23度。下周二（12月1日）及下周三（12月2日）最低氣溫分別20及21度，最高均25度。下周四大致多雲，氣溫介乎21至26度。

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