三連超級月亮要來了！今天（11月24日）晚上，超級月亮將現身夜空。今年12月和明年1月還會各出現一次超級月亮，構成十分罕見的跨年度「三連超級月亮」。



據《香港01》此前報道，11月24日晚上10時54分將出現統稱「海狸月」的超級月亮，屆時月亮將於日落前後從東北偏東方升起，子夜橫越南方高空，翌日清晨於西北偏西方落下。

超級月亮海狸月11.24登場 幾點最圓？香港賞月17大勝地推介

來看看這幅全國賞月指數地圖，看今晚哪裏能欣賞到這場月色盛宴。

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這次超級月亮還藏著一個驚喜「彩蛋」，它將運行至金牛座天區，遮掩北半球著名深空天體昴星團，也就是很多人熟悉的「七姐妹星團」，上演「月掩昴星團」。

需要提醒的是，滿月光亮很強，會蓋過昴星團大部分成員星的光芒，肉眼大概只能看到滿月旁一小團朦朧亮斑；想看得更清楚，建議藉助小型天文望遠鏡，觀察月亮一點點遮住這簇星團的過程。

再來看看冷空氣的消息，昨天（11月23日）夜間起，新一股冷空氣開始影響華南地區。今明兩天廣東、廣西等地在冷空氣和降雨的共同影響下氣溫將快速下降，廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將降至15℃以下，其餘大部地區氣溫也會不足20℃。像廣州，昨天最高氣溫24℃左右，明天會降至16℃。

展望後期，明天起，隨著降水減少、冷空氣減弱，全國大部以升溫為主，26日最高氣溫20℃線將北抬至河北南部，鄭州、西安等地最高氣溫都可能重回20℃及以上，暖意回歸。

至於北方的情況，最近北方多地大風頻繁，這其實不太常見。對遼東半島、山東半島來說，常年11月、12月的大風日數確實會增多，比較常見；但對北京、天津、河北、遼寧西部、山東西部等地來說，常年11月的大風其實並不多。像北京，常年11月平均大風日數不足1天，最近卻大風頻繁，這抹「大風藍」也就顯得挺少見。

由於本輪冷空氣屬於乾冷型，水汽含量很低，過境後空氣濕度明顯下降，做好防風保暖措施的同時，也請注意及時補水。

來看廣東的情況，預計，今天（11月24日）至後天（11月26日），廣東省陰天間多雲，有小雨。其中，今明兩天（11月24日至11月25日）中北部的部分市縣有中雨局部大雨，雨時部分時段能見度低於5公里；今明兩天（11月24日至11月25日）受新一股冷空氣影響，廣東省各地日平均氣溫將下降3℃～6℃，晝夜溫差小，體感陰冷。

廣東省未來三天天氣具體預報如下：

24日白天，粵北和珠三角市縣陰天有中雨局部大雨，其餘市縣陰天，有小雨局部中到大雨。白天最低氣溫：粵北市縣12℃～15℃，粵西市縣18℃～22℃，其餘市縣15℃～18℃。

24日夜間到25日，粵北和珠三角北部市縣陰天有小到中雨局部大雨，其餘市縣多雲到陰天，有分散小雨。25日最低氣溫：粵北和珠三角北部市縣9℃～12℃，粵西市縣16℃～19℃，其餘市縣12℃～15℃。

26日，廣東省大部市縣陰天到多雲，有分散小雨。早晨最低氣溫：韶關及清遠的北部市縣8℃～11℃，粵北其餘市縣和珠三角北部市縣11℃～14℃，粵西市縣17℃～20℃，其餘市縣14℃～17℃；白天氣溫上升，晝夜溫差將加大。

廣州昨天氣溫回升，不少小夥伴都說換上了短袖，而冷空氣攜雨夜襲，體感將轉為寒涼，氣溫起伏大。請多留意氣溫變化，加強對嬰幼兒等無自主能力人員的照護，謹防著涼。使用取暖設備也要注意用火用電安全。

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