4月打風？歐美料下周菲律賓以東熱帶氣旋生成　天文台︰存大變數

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-10 18:02

本港近日天氣較清涼，今（10日）早大帽山更只錄得11.8度。天文台指，現時影響華南沿岸的偏東氣流，會在未來兩三日逐漸緩和。同時，隨著高空反氣旋增強，該區普遍晴朗，氣溫回升。預料另一股偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，該區雲量較多；而一道低壓槽會為華南帶來不穩定天氣，下周四（15日）起連日多雲有雨。 另外，歐洲及美國預報系統均預測，下周後期菲律賓以東海域將有熱帶氣旋生成，歐洲預報更料該熱帶氣旋路徑偏西，或有機會進入南海。天文台昨日（9日）則指，目前仍存在頗大變數。美國預報則料該熱帶氣旋海平面中心氣壓最低為910 hPa，已達超強颱風程度。

▼ 去年10月13日熱帶氣旋浪卡襲港▼

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多區氣溫跌至「1字頭」

今早本港天氣清涼，天文台錄得市區最低氣溫20.2度，沙田、荃灣、觀塘等多區跌穿「2字頭」，而大帽山更低見11.8度。天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，中國東南沿岸普遍晴朗，本港下午大部分地區的相對濕度維持在50%左右。

天文台預測今日晚間漸轉多雲，明日（11日）日間部分時間有陽光。氣溫介乎21至26度，天氣乾燥；吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風。展望隨後一、兩日部分時間有陽光，日間天氣炎熱，下周中後期雲量較多。

天文台料下周二（13日）部分時間有陽光，氣溫亦回升至介乎24至30度。然而下周四（15日）起一連5日多雲，有幾陣雨；氣溫亦回落至介乎22至最高26度。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

歐美預報料菲律賓以東海域將有熱帶氣旋

另外，參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）預測，下周四、五（16日）於菲律賓以東海域，將有熱帶氣旋生成。ECMWF料熱帶氣旋路徑偏西，而其海平面中心氣壓最低為947 hPa，屬強颱風程度。

GFS預測該熱帶氣旋路徑往北，移向日本東邊地區。而GFS更料該熱帶氣旋風力更強，於4月19日其海平面中心氣壓最低為910 hPa，已達超強颱風程度。

港天文台︰預報期越長 天氣預報誤差越大

天文台昨日指，預報期越長，天氣預報誤差越大，故該熱帶氣旋目前來說，仍存在頗大變數。天文台又表示，香港4月甚少受熱帶氣旋影響，過去30年（1991-2020）天文台在4月亦只曾為1999年的「利奧」和2008年的「浣熊」發出過熱帶氣旋警告。

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