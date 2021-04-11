歐美預報料菲律賓以東熱帶氣旋將生成　升級超強颱風　或趨向日本

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-11 14:24

本港近日陰晴不定，今早（11日）大帽山降至攝氏12.2度，其後迎來陽光普照的天氣。天文台預測，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在本周中後期影響本港，料周三（14日）起一連五日有雨，最快下周一（19日）才現陽光，翌日( 20日）二十四節氣的「穀雨」亦短暫時間有陽光。 此外，天文台早前預料本港有機會6月前踏入風季，在歐美天氣預報下周後期菲律賓以東海域將有熱帶氣旋生成，並將升級至超強颱風水平，其中美國預報料移向日本東邊地區。

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周二多區料達30度或以上 下周三起風雨5日

影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和，本港今日大致天晴，氣溫介乎21至26度，下午乾燥，吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。受高空反氣旋影響，會在未來一兩日為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，天文台料周一及二（12及13日）有陽光，市區最高氣溫料升至29度。參考自動分區天氣預報，周二下午時分，大部分地區升至30度或以上，其中上水、打鼓嶺更升溫至32度。

一股清勁至強風程度的偏東氣流會在本周中後期影響廣東沿岸，令該區有雨。天文台預料，周三至下周日均多雲有雨，周四初時離岸風間中達6級，則風力達三號風球，其後風勢稍緩和，至下周日再迎大風，市區最低氣溫料跌至21度，周末假期要在陰天中度過。

天文台預測，下周初陽光再現。下周二( 20日）是二十四節氣中的「穀雨」，是春季最後一個節氣，「穀雨」前後天氣較暖，降雨量增加。天文台料當日短暫時間有陽光，市區氣溫介乎22至26度。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

歐美預報料菲律賓以東將形成熱帶氣旋

此外，參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），周四（15日）在菲律賓以東海域將形成熱帶氣旋，其後逐漸增強，至下周二（20日）其海平面中心氣壓最低只有919hPa，則已達超強颱風級別，但屆時仍未橫過菲律賓，進入南海範圍，移動路向偏北。而美國全球預報系統（GFS）預測相若，但預測其移動路徑更偏離本港，料移向日本東邊地區。

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