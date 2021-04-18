超強颱風舒力基成4月最強颱風　天文台料「L型」轉向移向日本東面

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-18 15:20

超強颱風「舒力基」未來數天將橫過菲律賓以東海域，今日（18日）中心附近最高持續風速達每小時240公里，即已打破2015年「美莎克」中心風力時速230公里的記錄，成西北太平洋最強的四月颱風。 參考天文台熱帶氣旋預測移動，料「舒力基」周四（22日）才減弱成強颱風程度，並呈L字型移向日本東面海域方向。 回看本港天氣，天文台料周二（20日）起（則二十四節氣的「殼雨」）一連五日迎陽光，但市區最高氣溫仍維持在2字頭，周六開始再迎雨天。

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在正午12時，超強颱風「舒力基」集結在馬尼拉以東約680公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。天文台表示，該熱帶氣旋中心附近最高持續風速達每小時240公里。參考天文台熱帶氣旋預測移動，料「舒力基」周四（22日）才減弱成強颱風程度，並呈L字型移向日本東面海域方向。

根據天文台記錄，四月份西北太平洋出現的超強颱風，最高風力在每小時185公里或以上較少，最近一次是2015年的「美莎克」，最高風力在每小時230公里，當時「美莎克」甚至橫過呂宋並進入南海，但最終在南海東北部迅速減弱為低壓區。而「舒力基」今日已打破「美莎克」記錄，成為近60年於西北太平洋四月出現最強的超強颱風。

周二起迎多日晴天

此外，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶覆蓋華南，本港今日下午短暫時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲及有一兩陣雨，至明日（19日）仍有一兩陣雨，市區氣溫介乎21至23度，初時離岸風間中達6級，本港仍然天陰陰。

覆蓋華南的雲層預料會在本周中期逐漸轉薄，至後期該區日間天氣炎熱。天文台預測，周二起本港開始有陽光，料晴天持續至周五，市區最高氣溫約29度，部分新界地區或升至30度。

天文台又預測，周六（24日）短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨，其後數天維持下雨天，市區最低氣溫只有22度，市民外出時最好常備雨傘了。

（天文台網站截圖）

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