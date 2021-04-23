天氣炎熱　天文台錄得逾32度創今年氣溫新高　周日起5天有驟雨

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-23 18:55

本港今日（23日）天氣炎熱。天文台在今天中午12時40分錄得31.4度，打破4月13日錄得的今日最高溫度紀錄，約下午1時升至31.8度，到下午4時半更錄得32.6度高溫；大美督一度更高達35.3度，而將軍澳、沙田、上水、跑馬地及打鼓嶺亦達33度或以上酷熱水平。 天文台9天天氣預報顯示，本港周日起，預料將會一連5天迎來驟雨天氣，氣溫最低可降至23度。至於下周六（5月1日）勞動節假期，預測氣溫介乎22至28度，部分時間有陽光，但有一、兩陣驟雨。

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（天文台網頁截圖）

多區中午氣溫升穿3字頭 大美督錄35.3度

天文台表示，高空反氣旋會在今、明兩日，為廣東沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。本港今日氣溫介乎23至31度。在中午12時40分，本港氣溫更高達31.4度，其中大美督更錄得35.3度，打鼓嶺達33.1度，至於將軍澳、沙田、上水、元朗公園及跑馬地，亦錄得33度高溫。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是8，強度甚高。

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天文台預測，本港將在周日起（4月25日）迎來下雨天，預料一連五天有驟雨。（天文台網站）

周日起將有驟雨

不過天文台亦預料，一道低壓槽會在下週初為華南帶來不穩定天氣，而一道微弱冷鋒會在下週中期抵達廣東，該區有幾陣驟雨。天文台預測，明天過後，本港將在周日起（4月25日）迎來下雨天，預料一連5天有驟雨，直至下周四（4月29日）。

至於下周六的勞動節假期（5月1日），天文台本來預料當天只得21至26度，但今日已調高氣溫預測，料當日溫度有22至28度，部分時間有陽光，將會有一兩陣驟雨。至於勞動節翌日（5月2日），間中亦同樣會有驟雨。

舒力基料將逐漸演變為溫帶氣旋

至於一度成為西北太平洋最強「4月風」的熱帶氣旋舒力基，則持續減弱。天文台指，現時舒力基已減弱為颱風，明日將「降級」為強烈熱帶風暴。舒力基會在未來數日橫過西北太平洋，並逐漸演變為溫帶氣旋。