舒力基減弱為強颱風明轉向　天文台料港周日起一連4日有驟雨

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-21 13:32

本港近日重見陽光，天氣亦漸變炎熱。天文台預測，高空反氣旋會在未來兩三日為中國東南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣，料由下周日（25日）起，一連四日有驟雨，市區氣溫亦稍降至最低攝氏23度，市民外出緊記帶備雨具。 此外，位於呂宋以東的熱帶氣旋「舒力基」，早前成為西北太平洋最強「4月風」，目前已由超強颱風減弱為強颱風。天文台預測其移動路徑，會在明日（22日）「L型」轉向，朝東北方移動，隨後橫過琉球群島以南海域，並逐漸減弱，下周一（26日）更會「降呢」至熱帶風暴。

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舒力基逐漸減弱 周五變為颱風

天文台表示，在今日正午12時，強颱風「舒力基」集結在菲律賓碧瑤之東北偏東約500公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。天文台又料，「舒力基」將於周五（23日）變為颱風；下周一（26日）再減弱為熱帶風暴。

內地中央氣象台則預料，舒力基將以每小時10至15公里的速度向北偏西方向移動，強度緩慢減弱；明日（22日）開始轉向東北方向移去，移動速度逐漸加快，強度明顯減弱。而受南下冷空氣和舒力基的共同影響，今、明兩日台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海東北部的偏東海域風力將逐漸加大。

下午1時本港市區錄28.4度 多區超過30度

在本港，近日天色好轉。今日多區亦錄得超過30度，包括上水、元朗及大美督等；而天文台截至下午1時則最高錄得28.4度。天文台指，影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和；同時，中國東南沿岸天色普遍晴朗，預料今日天晴，下午炎熱。吹和緩東風，初時離岸風勢間中清勁。

天文台展望未來兩、三日大致天晴，日間炎熱，周五（23日）天晴，日間炎熱。氣溫則高見24至30度，風力輕微，天氣或較悶熱，市民外出活動緊記預防中暑。天文台又預測，下周初有幾陣驟雨，下周一（26日）及周二（27日）亦大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台預測，一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。（天文台網頁截圖）

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