撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-22 14:07

本港今日（22日）陽光普照，在正午時分，大美督已升溫至攝氏31.2度，部分新界地區亦升至約30度。天文台預測，明日（23日）市區最高氣溫高見30度，打鼓嶺及上水更升至33度。隨低壓槽下周初至中期為華南帶來驟雨，料本港下周日（25日）起一連6日有雨，至5月1日勞動節才暫別雨天，但市區最低氣溫料跌至21度。 此外，強颱風「舒力基」會在未來兩、三日橫過琉球群島以南海域，料至下周二（27日）才減弱成溫帶氣旋。

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+ 7 + 7 + 7

正午時分，本港大部分地區氣溫上升至28度或以上，其中大美督已升溫至31.2度，成本港最熱地區。天文台指，高空反氣旋會在未來一、兩日，為廣東沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。天文台預測，明日市區高見30度，天晴而炎熱，僅吹微風。參考自動分區天氣預報，明日下午時分，打鼓嶺及上水氣溫更將升至33度，料炎熱天氣持續至周六（24日）。

低壓槽會在下周初至中期為華南帶來驟雨。天文台預料，下周日（25日）仍短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，其後數天則暫別陽光，下雨天將持續至下周五（30日）。直至4月最後一日，日間才會短暫時間有陽光及乾燥。

下周六是勞動節假期（5月1日），天文台料當日短暫時間有陽光，市區氣溫介乎21至26度。翻查資料，最熱的勞動節在1995年，當日市區最高氣溫錄得31.2度；而最冷的勞動節在1917年，當天市區僅錄得15.4度。

「舒力基」將橫過琉球群島以南海域

此外，在正午12時，強颱風「舒力基」集結在沖繩島之西南偏南約730公里，預料向東北或東北偏北移動，時速約18公里，橫過琉球群島以南海域。天文台料「舒力基」明日減弱成颱風級別，其後強度逐漸減弱，至下周二會「降呢」，變成溫帶氣旋。

舒力基會在未來兩三日橫過琉球群島以南海域。（天文台網站截圖）

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