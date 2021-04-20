「穀雨」大帽山低見12.7度　天文台料周五兩區氣溫高達33度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-20 13:23

踏入春季天氣變幻莫測，經過連日多雲有雨天氣後，本港終重見陽光。今日（20日）是廿四節氣中的「穀雨」，多區早上只得攝氏20度，大帽山更低見12.7度。天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會逐漸緩和，未來數天該區普遍晴朗，天氣炎熱。預料周五（23日）市區氣溫更高見30度，上水、打鼓嶺更預測高達33度，達酷熱程度。 此外，熱帶氣旋舒力基會在今、明（21日）兩日橫過菲律賓以東海域，隨後轉東北方向移動，橫過琉球群島以南海域。

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今日天色稍好轉，天文台指一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，而現時覆蓋中國東南沿岸的雲帶會逐漸轉薄。今日是廿四節氣中的「穀雨」，是春天最後一個節氣，代表天氣較暖，降雨量增加。不過今早荃灣、九龍城等多區最低氣溫約為20度，而大帽山更低見12.7度。

天文台預測今日下午部分時間有陽光，今晚大致多雲；吹和緩至清勁東風。展望未來數日大致天晴，日間炎熱，明日（21日）氣溫稍為回升至介乎22至28度。周五料天晴，日間炎熱；氣溫更達炎熱程度，介乎23至30度，上水、打鼓嶺更高見33度。

然而下周又要再暫別陽光，天文台料一道低壓槽會在下周初為華南帶來雷雨，下周一（26日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴；氣溫亦稍降至介乎22至25度。

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舒力基周四最「接近」香港 距離約1000公里

另外，天文台指在今日正午12時，超強颱風「舒力基」集結在馬尼拉之東北偏東約560公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。天文台料「舒力基」於周四（22日）最接近本港，但仍距離約1000公里；其後則「L型」轉東北方向移動，並於下周日（25日）減弱至強烈熱帶風暴。

內地中央氣象台則預計，「舒力基」將以每小時10至15公里的速度向北偏西方向移動，強度緩慢減弱；周四前後轉向東北方向移去，強度繼續減弱。受南下冷空氣和「舒力基」的共同影響，今日至周四台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海東北部的偏東海域風力將逐漸加大。