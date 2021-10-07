熱帶氣旋正形成！天文台料未來9天驟雨狂風雷暴│冷氣機3情況停用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，在東北季候風及南海中部低壓區的共同效應下，廣東沿岸吹強風至烈風程度偏東風，同時，該低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中；另一方面，一道雷雨帶正逐漸靠近廣東沿岸，此外，位於菲律賓以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

根據天文台九天天氣預報，未來9天市區最高氣溫27至30度，其中一區最高氣溫更只有26度，另有狂風驟雨雷暴，大家記得要留意氣溫變化。另外，使用冷氣機有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！



未來九天天氣預測：

10月9日多區分區最高氣溫跌穿30度，有一區更只有27度▼▼▼

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10月14日有一區最高氣溫更只有26度▼▼▼

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冷氣機使用須知 3個情況要立即停用



炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學



雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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