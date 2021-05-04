天文台料周五部份地區高見34度　母親節熱辣辣31度　下周再雷暴雨

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-04 13:27

近日本港天氣炎熱，逐漸步入夏天。天文台預料，隨著高空反氣旋增強，本周後期沿岸地區天色逐漸好轉，一股偏南氣流會在周末至下周初為該區帶來炎熱的天氣，但局部地區有驟雨。由周五（7日）起一連四日，市區氣溫高見攝氏31度，周五上水等多區氣溫更料高達34度。 另外，一道低壓槽會在下周中期再度為華南帶來不穩定天氣，下周三（12日）及周四（13日）均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

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天文台指，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，為華南北部帶來不穩定天氣的低壓槽正逐漸向南移動，預料會在今日（4日）晚間接近華南沿岸地區。預測今日大致多雲，局部地區有驟雨。日間部分時間有陽光及炎熱，吹輕微至和緩偏南風。截至今午12時，多區亦高見30度或以上，天文台錄得30.1度，而大美督更高見32.4度。

立夏短暫有陽光 有幾陣雨

明日（5日）是廿四節氣中的「立夏」，代表夏天正式來臨，溫度明顯升高。天文台展望明日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；氣溫介乎25至30度。

天文台又料，接近周末大致天晴及炎熱。周五大致天晴及炎熱，上水、打鼓嶺等更高見34度。而周五一連四日氣溫高見31度，下周日（9日）母親節則料部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨；上水氣溫亦料最高33度，達炎熱程度。

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