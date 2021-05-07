周日母親節熱辣辣　天文台料市區明起三日達32度　新界三區達34度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-07 13:31

【母親節天氣】立夏過後，本港迎來炎熱天氣。受高空反氣旋影響，天文台預測周六及下周一（8至10日）市區最高氣溫達攝氏32度，參考自動分區天氣預報，打鼓嶺、上水及石崗在周末假期下午時分，更有機會升至34度，天氣十分酷熱！本港今日（7日）市區氣溫料介乎24至31度，在正午時分，大美督已升溫至32.8度。 受偏南氣流影響，下周本港天氣持續炎熱，市區多日高見31度。天文台預測，下周一連續6日有驟雨，最快5月16日才暫別雨天，市區最高氣溫亦會回升至32度。

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高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣，本港今日市區氣溫料介乎24至31度，在正午時分，大美督已升溫至32.8度。

天文台預測，未來3日本港天晴炎熱，市區最高氣溫達32度。參考自動分區天氣預報，周六及周日母親節打鼓嶺、上水及石崗更有機會升至34度的酷熱高溫，若打算當日郊遊的市民，就要密切注意防暑！

受偏南氣流影響，下周天氣仍持續炎熱，但亦有幾陣驟雨，預料該偏南氣流在下周中期較為活躍，廣東沿岸驟雨較多。天文台料下周一（10日）有一、兩陣驟雨，翌日開始轉為有幾陣驟雨，至下周三（12日）更局部地區有雷暴。

雖然連續多日迎雨天，但氣溫沒有明顯降溫，多日部分時間有陽光，市區高見31度。隨著高空反氣旋在下周後期再度增強，廣東沿岸驟雨減少，本港最快至5月16日才暫別雨天，市區回升至32度。

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