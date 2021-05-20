熱爆5月熱夜日數破紀錄　天文台料周六起4日酷熱　長洲周日達37度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-20 13:05

近日本港天氣炎熱。天文台預測，隨著高空反氣旋稍為增強，周末至下周初天氣持續酷熱。周日（23日）市區最高氣溫料達攝氏34度，長洲更有如被「焫著」或達37度。天文台又預料一道廣闊低壓槽，會在下周影響南海中北部，下周五（28日）、六（29日）間中有驟雨，局部地區有雷暴。 另外，酷熱天氣警告仍維持，至今已生效逾48小時。天文台又指，截至昨日（19日），今個月的熱夜，即全日最低氣溫在28度或以上的日數，已達7天，打破有記錄以來5月最多熱夜紀錄，而舊紀錄則為2018年5月的6天。

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夏日熱辣辣，天文台指，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。今日（20日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度或以上，當中橫瀾島及長洲均達34度以上，大美督更錄得35度。天文台預料，今日大致多雲，有一兩陣驟雨；下午酷熱，部分時間有陽光。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。

展望偏南氣流會在未來一、兩日為廣東沿岸帶來驟雨，周末至下周初天氣酷熱。天文台又預測，周六（22日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。而由周六起更連續四日酷熱，氣溫介乎28至33度。

周日多區爆熱 新界多區35度或以上

而周日（23日）市區更料高見34度，多區更「爆熱」，新界多區高見35、36度；而長洲更達37度，或打平1993年該氣象站錄得的最高記錄。

天文台又預測，下周五（28日）、六（29日）起大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴；周六的「顯著降雨概率」為「中」。氣溫方面，下周五、六則料稍降溫至介乎28至31度。