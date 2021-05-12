天文台發出今年首個酷熱天氣警告　大美督高達35.7度　下午有驟雨

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-12 12:55

天文台發出今年首個酷熱天氣警告，受一股偏南氣流影響，多區熱辣辣，在正午時分前大美督已升溫至35.7度。天文台預測，高空反氣旋會在周末及下周初帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，料周六至下周一（15至17日）一連三日市區高見33度，天晴又酷熱，而打鼓嶺、上水及石崗更有機會升溫至35度。 天文台又預測，下周一起一連五日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，至下周五（21日）（則二十四節氣「小滿」）料市區氣溫介乎27至32度。

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本港今日熱辣辣，多個新界地區達酷熱程度，升溫至33度或以上，其中大美督最熱，正午前已升溫至35.7度；料下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有一兩陣驟雨，今晚大致多雲。受偏南氣流影響，華南沿岸未來一兩日天氣持續炎熱，局部地區亦有幾陣驟雨，至周五（14日）市區仍高見32度。

大美督在正午時分前，曾錄得最高氣溫35.7度。（天文台網站截圖）

料下午刷新今年最熱紀錄

高空反氣旋會在周末及下周初為中國東南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。天文台預測，周六起一連三日市區最高氣溫升至33度，迎來大致天晴、日間酷熱的短暫假期。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺、上水及石崗在下周日及一的下午時分，更升溫至35度。翻查資料，本港今年錄得最高氣溫為4月23日的32.6度，按目前預測，相信該記錄很快會被刷新，市民進行戶外活動時，記得補充大量水分，及採取適當措施，預防中暑及曬傷。

一道低壓槽將會在下周中期於華南北部發展，同時一個廣闊低壓區會為菲律賓南部帶來不穩定天氣。天文台預料，下周一起多日局部地區有驟雨，市區外出時最好常備雨傘。下周五是二十四節氣中的「小滿」，天文台料當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，市區氣溫介乎27至32度。