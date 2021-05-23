天文台下午錄36.1度今年最熱　成本港最熱5月　大美督37度熱爆

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-23 14:16

本港迎來晴朗周末，一連三日天空出現彩虹蹤影，多區繼續「熱爆」，在下午1時半大美督升溫至攝氏37.1度，而天文台總部下午二時錄得36.1度，創今年最熱紀錄，同時已打破本港有記錄以來5月最高溫記錄。 天文台預測，酷熱天氣將持續至周三（26日），當日夜晚本港上空將上演月全食，加上當日是月球距離較近地球日子，出現「超級月亮」，雙重天文現象形成「超級血月」，料當日的天氣有望觀賞到該天文奇觀。 活躍的偏南氣流將帶來不穩定天氣，天文台料周五（28日）起一連四日局部地區有雷暴，多雲亦有驟雨，雨天將持續至下月初。

▼本港一連三日出現彩虹▼

+ 3 + 3 + 3

天文台在上周五（21日）已透過南丫島攝錄機拍攝到彩虹，當日彩虹維持約20分鐘；而在昨日及今日，亦分別有市民分別在將軍澳、西灣河、元朗、馬灣發現彩虹。

天文台曾解釋，彩虹的形成，是源於陽光由不同波長（即不同顏色）的光組成，當大氣中有水滴時，例如下雨，太陽光線會被水滴折射（即改變前進方向），藍光由於波長較短，其被折射的幅度會比紅光等較長波長的光為大。因此藍（紅）光會位於彩虹內（外）側。 當陽光經過水滴時，它會被折射、反射後再折射出來，在水滴內經過一次反射的光線，便形成常見的彩虹。

下午1時，天文台總部升溫至35.8度。（天文台網站截圖）

天文台錄得36度 破今年高溫記錄

高空反氣旋持續為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣，酷熱天氣警告現正生效。在下午2時，多區熱辣辣，其中天文台總部錄得36.1度，成今年最高溫記錄，同時已打破本港有記錄以來5月最高溫記錄，則1963年5月31日的35.5度。而大美督亦升溫至37.1度，元朗公園及橫瀾島也超過36度。根據天文台最高年氣溫排行榜，36.1度高溫將打入第3位。

最高氣溫記錄排行榜。（天文台網站截圖）

一道低壓槽會在明日稍後靠近廣東，天文台預料，至周三（26日）本港持續酷熱，市區最高氣溫達33度，同時有幾陣驟雨。周三當日本港將出現月全食，同場加映「超級滿月」，天文台料當日大致天晴，但局部地區有驟雨，有機會可觀賞該難得的天文現象。

▼2018年7月27日，火星大衝遇上月全食▼

周五起一連四日迎雷暴

天文台預料，活躍的偏南氣流會在本周中後期為華南帶來不穩定天氣，本港周五（28日）起一連四日多雲、有驟雨，局部地區有雷暴，本港氣溫稍稍回落，市區高見31度。天文台又料，6月首日部分時間天色明朗，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎29至32度。

（天文台網站截圖）

▼5月19日 佛誕假期多區熱辣辣▼