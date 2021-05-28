正午時分坪洲達36度　天文台料6月首日迎狂風雷暴　下周連日雨天

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-28 12:19

本港連日酷熱，正午12時坪洲已升溫至攝氏36度，但隨著高空反氣旋減弱及一道低壓槽在下周初於華南沿岸徘徊，本港迎來不穩定天氣，下周二（6月1日）更有狂風雷暴，雨勢有時頗大，其餘日子普遍多雲、有驟雨及雷暴，意味本港迎來陰沉沉、連日雨天的一周，市民外出時記得常備雨傘了！

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高空反氣旋為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣，本港今日大致天晴，但早上有一兩陣驟雨，日間酷熱。雖然今早天陰陰，但截至中午12時，坪洲已錄得最高氣溫36度，大美督及西貢，亦分別錄得最高35.7度及35.1度。受高空反氣旋影響，本港明日日間部分時間有陽光及酷熱，但大致多雲，有幾陣驟雨，市區最高氣溫料達33度。

截至中午12時，坪洲已錄得最高氣溫36度。（天文台網站截圖）

隨著高空反氣旋減弱及一道低壓槽在下周初於華南沿岸徘徊，該區天氣不穩定，間中有大驟雨及雷暴。天文台預測，下周日（5月30日）大致多雲，間中有驟雨，早上局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光；翌日天氣進一步轉差，料暫別陽光，雨勢有時頗大，至下周二更迎來狂風雷暴，市區氣溫料介乎27至31度。

天文台預料，該低壓槽會在下周中期稍為移入內陸，廣東沿岸雨勢減弱，惟仍然維持陰天，間中有驟雨及雷暴，下雨天料持續超過一星期，為多日酷熱的香港稍稍降溫。

（天文台網站截圖）

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