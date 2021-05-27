天文台料周日起落足七日雨　下周二狂風雷暴　氣溫稍降最高31度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-27 13:05

本港漸漸踏入夏天，天氣亦較不穩。天文台預測，受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東沿岸地區持續酷熱，亦有幾陣驟雨。明日（28日）及周六（29日）日間酷熱，市區最高氣溫達攝氏33度，長洲更達36度。 天文台又預料活躍的西南季候風會在周末期間為華南沿岸帶來不穩定天氣；而一道低壓槽會在下周於華南徘徊，該區有大驟雨及雷暴。料由周日（30日）起連續七日亦有驟雨雷暴，下周二（6月1日）更有狂風雷暴，市民外出時緊記帶備雨具。

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天文台表示，高空反氣旋為南海北部帶來普遍晴朗的天氣。本港今日（27日）天氣酷熱，正午時分多處地區氣溫上升至33度左右。截至中午12時，天文台錄得最高32.1度，而元朗及坪洲更高見35.1度。天文台料今日大致天晴，但局部地區有驟雨；下午酷熱，吹和緩南至西南風。

天文台展望明日（28日）部分時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨；市區氣溫介乎28至33度，長洲及橫瀾島更高見36度。而周末起驟雨增多及有雷暴，料周六（29日）初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及酷熱，市區氣溫同樣介乎28至33度。

另外，下周初至中期雨勢更有時頗大。天文台料下周日（30日）起，一連七日多雲有雨，下周一（31日）至下周三（6月2日）的「顯著降雨概率」均為高，氣溫亦稍降至介乎27至31度。

下周六（6月5日）為廿四節氣中的「芒種」，即預告天氣開始炎熱。天文台料當日大致多雲，有驟雨及雷暴；氣溫則介乎27至32度，未見酷熱。

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