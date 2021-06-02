熱帶氣旋彩雲明入港800公里　天文台料6.4最接近　明酷熱多區35度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-02 13:29

本港近日天氣不穩，天文台昨日（1日）更發出紅色暴雨警告信號。天文台預測，隨著影響華南的低壓槽逐漸向北移，明日（3日）沿岸地區天色較為明朗；料該低壓槽會在周五（4日）及周六（5日）初時，橫過華南沿岸，該區有大驟雨及雷暴。 另外，熱帶氣旋「彩雲」會在未來一兩日，橫過菲律賓及呂宋海峽並逐漸減弱。根據天文台預測路徑，彩雲現時為熱帶風暴，料明日減弱為熱帶低氣壓，並進入港800公里範圍。彩雲周五則最接近本港，其後向台灣方向移動。

▼6.1本港迎黃雨 市民在狂風雷暴下上班上學▼

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天文台表示，今日正午12時，熱帶風暴「彩雲」集結在馬尼拉之東南偏南約180公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓。根據天文台預測路徑，彩雲明日入港800公里範圍，或成為今年首個入港800公里範圍的熱帶氣旋。

內地中央氣象台則預料，彩雲將以每小時20至25公里速度，向西北方向移動，強度變化不大；今日夜間將在菲律賓北部轉為北偏西方向移動，並將於明日上午移入南海中東部海面上，強度逐漸減弱消失。受彩雲影響，今日午後至明日日間，南海東部部分海域、巴士海峽將有6至8級風，陣風亦達9級。

明日天氣酷熱 市區氣溫介乎28至33度

在本港，天文台指一道低壓槽正為廣東帶來驟雨及雷暴。預測今日（2日）大致多雲，有幾陣驟雨；下午短暫時間有陽光，吹輕微至和緩偏南風。展望明日（3日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。市區氣溫介乎28至33度，坪洲、長洲及上水等則高見35度。

周五（4日）則大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢有時頗大及有狂風雷暴；而周六（5日）初時有大驟雨及雷暴。至下周日（6日）天色才好轉，亦料天氣酷熱，市區氣溫介乎27至33度。然而天文台預測，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期，為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。