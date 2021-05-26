「超級血月」今晚上演　天文台料酷熱天持續至周末　下周連日雷暴

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-26 12:29

本港今日（26日）再迎下雨天，初時有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，但下午仍有陽光及天氣酷熱，未知會否影響今晚上演的「超級血月」景觀。 天文台預測，市區高見攝氏33度的酷熱天氣將持續至周六（29日）。一道低壓槽會在下周初至中期為華南帶來大雨及雷暴，本港下周日（30日）局部地區有雷暴，其後數天雨勢有時頗大，天陰陰、有雷暴及驟雨的天氣將持續近一星期，暫別陽光普照的好天氣。

驟雨正影響廣東沿岸。今早本港部分地區錄得超過10毫米雨量。天文台預料，本港今日部分時間有陽光，初時有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間天氣酷熱，市區高見33度。在正午12時前，天文台總部已升溫至33.5度，而長洲則達34.6度，成全港最熱。

月全食撞正「超級月亮」形成「超級血月」天文現象，將於今晚約7時出現，屆時月球會呈現不常見銅紅色，故又稱「超級血月」。太空館指出，月亮於今晚6時56分東升，月食此時已開始，至晚上7時11分，月球完全進入地球影子時會出現月全食，持續約15分鐘，至晚上7時28分結束。

（政府新聞處圖片）

市民可透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館和保良局顏寶鈴書院的聯合網上直播觀賞是次月食過程。下一次在香港可以觀看的月食將會是今年11月19日出現的月偏食。

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下周連日有雷暴

受南海北部的高空反氣旋影響，未來兩、三日廣東沿岸地區持續酷熱，亦有幾陣驟雨。天文台預料，市區高見33度，而高溫將持續至周六，部分時間有陽光，但同時伴隨幾陣驟雨。

活躍的西南季候風，會在周末期間，為華南帶來不穩定天氣。天文台預測，本港周六當日初時局部地區有雷暴，下午天氣稍好轉，短暫時間有陽光及酷熱。但是一道低壓槽會在下周初至中期為華南帶來大雨及雷暴，本港下周暫別陽光，迎來大致多雲，有幾陣驟雨及有雷暴的天氣，下周一及二（5月31日及6月1日）雨勢有時頗大，為本港降溫，市區氣溫介乎27至31度。

一道低壓槽會在下周初至中期為華南帶來大雨及雷暴。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

（天文台網站截圖）

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