天文台錄得36.1度成最熱五月天　高溫榜排第3位　與首位只差咁少

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-23 19:20

夏日熱辣辣，今日（23日）多區被酷熱天氣「焫著」，其中天文台總部在下午時分錄得攝氏36.1度，創新年最高溫記錄，成有記錄以來最熱的五月天，較六月及七月最高溫記錄更高，天氣熱得猶如提早暑假。 天文台前台長岑智明在Facebook呻「今個夏天點過？」又引述同事指「紀錄係用黎破嘅！」估計今年陸續有來，唯一可以做是跟天文台吉祥物度天隊長學跳焫焫舞。 翻查資料，天文台總部在2017年8月22日錄得最高溫達36.6度，是有記錄以來最高；今日錄得的36.1度，與1900年及1990年的記錄並列本港第三高溫，比首位只低0.5度。

▼5月23日錄得破高溫記錄 多區熱辣辣▼

五月熱夜增至9日 天文台年初已發預告

天文台在年初已預告，今年全年平均氣溫偏高，打入最高頭十位的機會為高。雖然有諺語指「未食五月糉，寒衣未入櫳」，意指未到端午節，還未能正式暫別寒衣，但五月還未完結，距離端午節（6月14日）還有大半個月，日前已率先打破本港五月最多的熱夜（即全日最低氣溫在28度或以上的日數）記錄。截至昨日（22日），五月的熱夜數目增加至9日。

打破1963年最熱五月天紀錄

酷熱天氣持續，今日多區更是「熱爆」，其中大美督升溫至37.1度。天文台總部在下午時分錄得最高氣溫36.1度，是今年以來的最高記錄，亦是有記錄以來五月份的最高氣溫。翻查資料，1963年5月31日，天文台錄得35.5度高溫，但該記錄今日已被打破，同時亦較六月及七月的最高溫記錄（分別是35.6度及35.7度）更高。

今日打破1968年記錄，成最高氣溫排行榜第三位。（天文台網站截圖）

天文台科學主任：高空反氣旋影響較強

至於最高氣溫排行榜，位列榜首是2017年8月22日的36.6度，其次是2015年8月8日的36.3度，今次錄得的36.1度排名第三位，與1900年8月19日及1990年8月18日的最高溫記錄並列。

天文台科學主任譚曉晴接受《香港01》查詢時解釋，今日高空反氣旋影響較強，天氣較穩定，帶來普遍晴朗及陽光普照的天氣，天氣變得較熱，而人口及樓宇較密集的市區氣溫或因而較高。

而下午更新的九天天氣預報亦調高明日氣溫預測，料市區最高氣溫達34度，較今早預測再調升一度。參考自動分區天氣預報，明日打鼓嶺及長洲或再升溫至35度。雖然日間酷熱，但天文台料明日有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，為本港稍稍降溫。

▼5月19日 佛誕假期多區熱辣辣▼