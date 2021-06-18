父親節｜天文台上調氣溫預測　周日市區料高見33度　一區達35度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-18 12:53

【父親節天氣】近日本港天氣不穩，經常出現時晴時雨景象。天文台預測，高空反氣旋，會在未來兩、三日為南海北部帶來普遍晴朗天氣，料本港明日（19日）起連續三日天氣酷熱。周日（20日）父親節的最新天氣預測，料市區最高氣溫為攝氏33度，較早前預測再調高1度，沙田及西貢等區高見34度，上水更料達35度。 另外，一道低壓槽會在下周中後期影響華南，並為該區帶來大驟雨及雷暴。天文台解釋，雨勢開始增強的具體時間仍存在不確定性，而各家電腦模式預報低壓槽到達時間則「有早有遲」；較為可信的，是較強的雨區會在下周中後期十分接近香港。

▼6.14端午節，屯門舊咖啡灣泳灘游龍舟水情況▼

▼6.14端午節，黃金泳灘泳客游龍舟水▼

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周日最高料達33度 或成為近5年最熱父親節

天文台指，今日（18日）一股西南氣流正影響廣東沿岸，同時高空反氣旋正為南海北部帶來普遍晴朗的天氣；正午時份，各區亦錄得逾33度，當中天文台錄得31.4度，大美督、上水及西貢等則逾34度。天文台又預料，今日大致天晴，但局部地區有驟雨；下午天氣酷熱，吹和緩西南風。展望下周中期驟雨增多。

天文台今個周末酷熱，明日、周日父親節及下周一（21日）「夏至」，同樣部分時間有陽光，有一、兩陣驟雨，日間酷熱。天文台亦上調父親節當日的氣溫預測至介乎29至33度，料成為近五年來最熱；而歷來最熱的父親節則為2016年錄得的34.2度。

下周二起連續五天有雷暴

然而料下周二（22日）就要與陽光暫別，天文台料下周二起連續五日多雲、有驟雨及雷暴；下周三（23日）起氣溫稍降至最高30度。天文台解釋，來自北方的低壓槽似乎「正在計劃南下行程」，預計將在下周中後期（約在6月23、24日前後）再度造訪華南沿岸，該區天氣又會再次轉為不穩定。

天文台又指，下周二至五（6月22至25日）的「顯著降雨概率」已提升至「中」或以上，其中周三至四（6月23至24日）的顯著降雨概率更已上調至「高」。而值得留意的是，自北向南走的低壓槽有時會移動較快，整個降雨過程有可能未必會維持數天的時間，可能只集中在其中一天，隨後雨勢或會迅速減弱。天文台又提醒市民要留意下星期的天氣變化，及早做好準備。

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