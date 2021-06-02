天文台指上月成歷來最熱5月　破6項高溫記錄　首5個月雨量第二低

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-02 18:48

剛過去的5月熱辣辣，天文台今日（2日）指，由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，香港經歷了自1884年有記錄以來最熱的5月。上月平均氣溫為攝氏29度，與平均最低氣溫27度均為歷來5月份最高。而上月的熱夜總數達14天，當中包括由5月16日開始的連續6個熱夜，兩者皆刷新5月最高紀錄。 另外，天文台5月23日下午錄得全月最高的36.1度，刷新了5月份最高氣溫紀錄。當日平均氣溫31.4度亦打破5月份日平均氣溫最高紀錄，即今年5月至少打破六項高溫記錄。 雨量方面，上月亦遠較正常少雨，全月總雨量只得65.0毫米，約是正常值的22%。本年首五個月的累積雨量為163.1毫米，較同期正常值少約72%，是同期有記錄以來的第二低。

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今年3月至5月成歷來最溫暖春季

天文台表示，上月平均氣溫29度及平均最低氣溫27度，較各自正常值高2.7度及2.5度，兩者皆是五月份最高紀錄；而上月平均最高氣溫32.1度，則較正常值高3.3度，是有記錄以來5月份的第二高。

連同異常溫暖的3月及4月，本港在今年3月至5月期間經歷了一個有記錄以來最溫暖的春季。今年3月至5月的平均氣溫為25度，平均最低氣溫23.2度及平均最高氣溫28度，均是有記錄以來同期的最高。

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▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

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天文台指，5月1日本港天氣普遍晴朗。高空擾動於翌日為本港帶來幾陣驟雨及局部地區有雷暴的天氣。隨著偏東氣流增強，5月3日本港天氣大致多雲及有幾陣驟雨。

受一股偏南氣流影響，5月4日日間本港天氣炎熱及部分時間有陽光。與低壓槽相關的雷雨帶於當晚橫過廣東沿岸地區，為本港帶來大驟雨及雷暴，多處地區錄得超過30毫米雨量。在有雨的情況下，天文台氣溫下降至本月最低的23.1度。

▼5月23日錄得破高溫記錄 多區熱辣辣▼

副熱帶高壓脊影響致天氣持續酷熱

隨著低壓槽遠離，5月5日日間本港天氣好轉，部分時間有陽光。當晚受一股偏東氣流影響，本港天氣轉為多雲及有幾陣雨。在高空反氣旋的支配下，5月7日至10日本港天氣持續大致天晴及炎熱。受一股偏南氣流影響，5月11日至14日本港天氣炎熱及部分時間有陽光，但有幾陣驟雨。而5月13日至14日本港局部地區有雷暴。

受副熱帶高壓脊的影響，5月15至16日本港天晴及天氣酷熱。在一股偏南氣流及稍後的高空反氣旋影響下，5月17日至23日本港天氣持續酷熱及普遍晴朗，但亦有幾陣驟雨。5月19日最低氣溫28.8度是有記錄以來佛誕的最高紀錄。

此外，5月20日早上南丫島附近亦有一宗水龍捲報告。受到一道低壓槽影響，本港天氣於5月24日及25日漸趨不穩定，驟雨增多及有雷暴。5月25日早上局部地區雨勢較大，新界北部及西貢錄得超過70毫米的雨量。

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