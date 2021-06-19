父親節｜中電工程師父子兵電廠拍住上　慈父事業愛情為愛兒雙助攻

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-19 08:00

子承父業近年少見，在中華電力發電廠內就有一對「工程師父子兵」。父親陳耀祖（祖哥）於80年代加入中電，協助興建屯門青山發電廠及龍鼓灘發電廠；而兒子陳冠樑（John）自幼仰慕父親，從小的「我的志願」一欄總寫上工程師。他於2016年跟隨父親加入中電，兩父子於青山發電廠「拍住上」。 John笑言，父親有如「人肉字典」，當工作上遇到難題，會向父親請教。而John妻子更早與祖哥相識，並於同一部門工作，當時祖哥更教路「助攻」，教授John該部門的專業知識，令他與心儀的女同事有共同話題，終娶得美人歸。 祖哥兩年多後便屆退休之齡，他希望兒子John可延續其工作熱誠，為市民提供可靠電力。

祖哥於80年代加入中電，完成學徒訓練後，曾被派到青山發電廠參與興建發電機組。至90年代亦協助興建龍鼓灘發電廠。由於建廠工程緊湊，祖哥曾嘗「朝八晚十」的工作時間。John憶述，當時只記得父親總是在他入睡後才回到家中，父親平日工作忙碌，但假期時仍會抽空帶他到戶外遊玩，例如踢足球、划船等。祖哥現時更仍保留兒子幼稚園時第一次踢足球所穿運動鞋作紀念。

John笑言，年幼時覺得父親「講電話時用啲字詞好專業」，而工作時可穿上制服亦「好型」；加上當時喜歡砌模型，在中電開放日參觀發電機組時已幻想：「如果大個之後可接觸機組，好似砌緊超大型LEGO咁，一定會好開心」。John長大後亦攻讀工程，2016年終圓夢加入中電成為助理工程師。他指，當時母親得悉後亦十分高興，一家人更外出用餐慶祝。

父親為兒子「助攻」 成功與心儀女同事打開話匣子

今年30歲的John已晉升至二級工程師，與父親祖哥同級。John坦言，剛入職時對機件認識不深，「有啲零件名同原理未必好熟，搵圖又要好耐」，當時祖哥有如「人肉字典」，詳細向他解釋機組日常運作等知識。二人亦曾同樣負責維修工作，John笑言，開會時亦會如其他同事一樣，稱呼父親為「祖哥」。

另外，因祖哥的緣故，John指與發電廠內其他同事溝通亦更容易，方便工作。事業路打通，祖哥亦曾在愛情路上為John「助攻」。John笑指，其妻子曾為父親的鍋爐組同事，當時John結識她後，卻苦無話題，故向祖哥取經，學習有關鍋爐組知識，二人才打開話匣子。

現年57歲的祖哥料約兩年多後便退休，他認為發電廠機組與人一樣，「老咗都要退休、退役，雖然有唔捨得，不過都要面對現實；而新機組更加環保同可靠，正如年輕人咁」。祖哥亦寄望兒子John承傳其工作使命，為香港市民帶來可靠電力。John就希望將來可與父親一樣，有機會參與興建新發電機組。

父親節將至，John稱一家人會簡單慶祝，已預約祖哥喜愛的餐廳，並送上小禮物。John被問到會否想下一代，繼續傳承做工程師？John笑言，會與父親一樣，教導小孩基本發電知識，由他自己選擇未來路向，希望可「三代同堂一齊去（發電廠）開放日玩」。