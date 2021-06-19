父親節｜管教方針現分歧成壓力主因　單親爸爸壓力遠超社會認知

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-19 18:50

爸爸的壓力常被社會忽視，城市青年商會在父親節之際，發布一項有關香港爸爸壓力以及其成因的問卷調查報告，希望提高大眾對父親角色壓力的關注。 調查結果顯示，受訪者平均壓力指數64分，接近70分的警戒線，而當中超過三成表示感受到明顯壓力，近一成更需要專業人士介入疏導情緒。壓力來源主要以「夫妻管教不一」、「孩子問題」為主。調查亦反映單親父親的壓力遠超於社會認知，值得社會關注。

超過三成半（35.2%）的受訪者壓力指數高於70分，代表感受到明顯的壓力，出現情緒低落、緊張甚至對未來失去信心的情況。（馬煒傑攝）

城市青年商會自2月27日起進行了一份歷時半年的調查，以網上問卷的型式訪問了294名父親，當中89%為已婚，其餘為同居或未婚、再婚及喪偶或離婚父親。問題主要以「夫妻管教不一」、「孩子問題」、「孩子喜歡自己」、「健康」及「經濟壓力」五個因素量度父親角色的壓力。

本港父親壓力大 超過一成受訪者需專業人士疏導情緒

調查結果以壓力指數量度父親壓力指標，受訪者的壓力平均值為64分，而超過三成半（35.2%）的受訪者壓力指數高於70分，代表感受到明顯的壓力，出現情緒低落、緊張甚至對未來失去信心的情況。受訪者當中超過一成（12.2%）的評分更超過80分，代表其壓力已「爆煲」，需要專業人士如社工、輔導員等介入協助以疏導情緒。

管教分歧易成父親壓力

眾多因素當中，夫妻管教為不少父親壓力的主要來源，育有三名子女的梁先生指出作為父親，他最大的壓力來源源自於與太太對於管教子女的方針不時出現分歧，梁先生舉課外活動為例子，梁先生認為課外活動應以享受為主，但太太則認應參加不同比賽並取得佳績，相方在管教上出現分歧，當爭持不下時，通常亦會是梁先生退一步，聽從太太的意見。

商會指出，夫妻於管教方針上出現分歧是本港爸爸普遍的壓力來源，而父親亦通常是作出讓步的一方，建議當出現分歧時，雙方應坦誠溝通，兩方都應作出讓步，而非父親單方面讓步。

城市青年商會乘著父親節，發怖一項有關香港爸爸壓力以及其成因的問卷調查報告，希望藉此提高大眾對父親角色壓力的關注。（馬煒傑攝）

坊間支援較少 父親遇問題經常自行解決

另外，亦有受訪者因「我的孩子對於他不喜歡的事情會有強烈反應」而感到壓力，佔61.9%，其次為對子女未來感到壓力（58.8%）。

香港婚姻及家庭治療協會暨臨床院士暨檢定臨床督導劉志遠指出，現代父親除了擔起傳統男士養家的經濟角色外，亦要擔任照顧兒童生活、教育普及化，成為了現代父親額外壓力的成因。但傳統的家庭關注大多放於母親的角色上，對於父親的教育及情緒支援相對較少。

單親父親壓力更大 普遍焦慮超警戒線

調查亦發現喪偶與單親父親的壓力較高，「普遍焦慮」平均值達70.6分及73.4分，超過70分的警戒線。劉志遠認為單親爸爸所面對的壓力遠超出社會認知，而隨著離婚指數近年持續上升，建議政府及相關機構可針對喪偶及離婚爸爸收集更多數據，了解他們的情況，預防社會狀況加劇。

劉志遠指出，現代父親除了擔起傳統男士養家的經濟角色外，亦要擔任照顧兒童生活、教育以及處理家務的普及化，成為了現代父親額外壓力的成因。（馬煒傑攝）

遇問題應尋求協助 毋須獨自解決

商會建議父親應關注自身身心健康，生活平衡，對遇到問題時，可向太太、老師甚至社工尋求協助，無須單獨解決問題；而太太亦應於管教上多與丈夫商量，以盡量達到管教一致；而子女則應多向父親表達關心，肯定作為父親的價值。