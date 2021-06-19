父親節｜職工盟籲法定假期劃一17日　斥「放假湊仔辛苦過返工」論

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-19 17:58

職工盟於今日（19日）於旺角設立街站，要求儘快增加法定假期日數至17日，讓勞工假與銀行期看齊；又反對勞顧會資方代表早前「放假湊仔辛苦過返工」的言論，批評其言論刻薄及漠視工人需求。

身為人父的陳先生（白衣）認為「湊仔辛苦唔代表唔應該湊仔」，他指出照顧小朋友雖然辛苦，但作為與家人相處的時間，依然有其價值及樂趣。（馬煒傑攝）

今日（19日）為父親節前夕，職工盟於旺角行人天橋設置街站，要求政府儘快增加法定假期日數至17日，以讓傳統意義上的勞工假及公眾假期劃一為17日，讓勞工階層可得到同等待遇。

職工盟於天橋上派發單張，並呼籲路過市民以貼紙投票表態是否支持增加法定假期。

葉先生認為將勞工假增至17日屬正常福利。 （馬煒傑攝）

兩年加一日公眾假期進度緩慢 促儘快劃一17日

職工盟暫代主席黃迺元指出，現時政府增加勞工假的方安為每兩年增加一日，換言之由原本的12日增至公眾假期的17日需歷時十年，預計於2030年勞工假才可達到現時公眾假期的17日。

職工盟認為進度過於緩慢，要求加快進度，儘快增加法定假期日數劃一為17日。

父親節前夕，職工盟於旺角行人天橋設置街站，要求政府儘快增加法定假期日數至17日。（馬煒傑攝）

批郭振華言論刻薄 無視勞動階層需要

另外，勞顧會資方代表郭振華於五月時曾於港台節目《城市論壇》中發表「休息湊仔辛苦過返工」的言論，他表示如放假多5日，需要在家中照顧小朋友，可能會更辛苦。

職工盟批評其言論刻薄並且無視勞動階層需要，指不少父親都希望可藉假日陪同子女。

職工盟呼籲路過市民以貼紙投票表態是否支持增加法定假期。（馬煒傑攝）

湊仔辛苦唔代表唔應該湊仔 與家人相處有其價值

支持儘快增加法定假期日數至17日的陳先生同樣反對郭振華的言論，身為人父的陳先生認為「湊仔辛苦唔代表唔應該湊仔」，他指出照顧小朋友雖然辛苦，但作為與家人相處的時間，依然有其價值及樂趣。

陳先生亦指資方長年累月都有自己的藉口去反對勞工階層爭取福利，只要對資方沒有利益便會反對，甚至認為大部分勞工法例都是「幫老細多過打工仔」。而對於需時十年才可對法定假增至17日，陳先生認為進度並不理想，但都「好過冇」。

父親節前夕，職工盟於旺角行人天橋設置街站，要求政府儘快增加法定假期日數至17日。（馬煒傑攝）

辛苦工作後需要休息屬人之常情

放勞工假的劉小姐同樣反對郭振華的言論，她認為不應由資方斷言放假會不會比工作辛苦，她指出辛苦工作後需要休息屬人之常情，而對部分工種如較需要體力勞動的工作，有假期讓他們休息絕對有幫助；葉先生認為將勞工假增至17日屬正常福利，故支持增加勞工假至17日，但同時亦指出部分人如以日薪計算薪金的市民會希望會有更多的工作日數。