荃灣大埔今早錄逾30毫米雨量　天文台料7.1有陽光　周末高見33度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-29 12:13

本港連日雨天，昨（28日）更迎來今年首場黑雨，打工仔返工中途遇上暴雨，可謂進退兩難。受活躍的西南氣流影響，本港今（29日）繼續有驟雨，今早部分地區錄得超過10毫米雨量，荃灣及大埔更錄得超過30毫米。 天文台預測，7月1日假期部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨；隨著南海北部的高空反氣旋逐漸增強，周末大致天晴，日間酷熱，市區高見攝氏33度，上水及打鼓嶺或再升溫至34度。 一股偏南氣流下周來襲，天文台料二十四節氣「小暑」（7月7日）當日，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區最高溫稍跌至31度。

▼6.28 本港迎今年首場黑雨▼

一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。天文台預測，明日（30日）早上局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

截至上午11時45分，本港過去24小時雨量。（天文台網站截圖）

周四是七一假期，天文台料當日部分時間放晴，但仍有幾陣驟雨，市區氣溫介乎28至32度。至周末假期，天文台預料隨著南海北部的高空反氣旋逐漸增強，華南沿岸周末期間大致天晴，日間酷熱，故本港在周六及日迎好天氣，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫達33度。

一股偏南氣流在下周初影響廣東沿岸，該區有一、兩陣驟雨。天文台預測，下周一（5日）起轉為部分時間有陽光，其後數天有一、兩陣驟雨，料「小暑」氣溫稍降，市區高見31度。

（天文台網站截圖）