天文台：視乎熱帶氣旋發展　在今晚至明早考慮發出一號風球

高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。此外，位於南海中部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。而另一個低壓區影響菲律賓以東海域。酷熱天氣警告現正生效，天文台預測，本港地區今日大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩偏東風。

至今早9時45分，天文台表示，高空反氣旋正覆蓋廣東。此外，位於呂宋以東的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午十時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北約640公里，預料向西北移動，時速約30公里，橫過呂宋海峽。同時，一個低壓區正影響南海中部。

位於呂宋以東的熱帶氣旋會在今日橫過呂宋海峽，隨後大致移向廣東東部沿岸至福建一帶。而位於南海中部的低壓區會在未來一兩天有所發展，移向海南島至雷州半島一帶。天文台會視乎發展在今晚至明早考慮發出一號戒備訊號。