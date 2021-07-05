天文台：視乎熱帶氣旋發展　在今晚至明早考慮發出一號風球

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高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。此外，位於南海中部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。而另一個低壓區影響菲律賓以東海域。酷熱天氣警告現正生效，天文台預測，本港地區今日大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩偏東風。

至今早9時45分，天文台表示，高空反氣旋正覆蓋廣東。此外，位於呂宋以東的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午十時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北約640公里，預料向西北移動，時速約30公里，橫過呂宋海峽。同時，一個低壓區正影響南海中部。

位於呂宋以東的熱帶氣旋會在今日橫過呂宋海峽，隨後大致移向廣東東部沿岸至福建一帶。而位於南海中部的低壓區會在未來一兩天有所發展，移向海南島至雷州半島一帶。天文台會視乎發展在今晚至明早考慮發出一號戒備訊號。

（天文台網頁）

天文台展望，明日及星期三驟雨增多。本週後期天色逐漸好轉。而高空反氣旋會在本週後期再度增強。

（天文台網頁）

運輸署表示，因緊急維修，沙田鄉事會路(往沙田港鐵站方向)近大埔公路–沙田段的快線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

另外，因水管爆裂，聯運街近弼街的快線現已封閉。

因渠務急修，界限街(往九龍城方向)近窩打老道的第3線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

天文台指位於菲律賓低壓區進一步發展　港周二起連續3日有雷暴
天文台料明兩區達36度　低壓區進一步發展　下周二起三日驟雨雷暴
低壓區下周或發展為熱帶氣旋　天文台指變數大　料下周有驟雨
天文台料廣闊低壓區下周入南海　港驟雨增多　美預報下周六最接近
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