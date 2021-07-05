打孖風｜南海中部低壓區向西走　天文台：周二早上考慮發1號風球

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-05 17:35

現時有兩股熱帶氣旋系統發展，天文台今日（5日）下午公布，位於呂宋東北的熱帶低氣壓正橫過呂宋海峽，並於明日（6日）大致移向廣東東部沿岸，由於其環流較細小，會主要為中國東南部帶來狂風驟雨；不過位於南海中部的低壓區會有所發展，並於明日移向海南島一帶，為廣東沿岸帶來不穩定天氣。天文台會視乎該兩個系統的發展，在明日早上考慮發出一號戒備信號，提醒市民在明早外出前請留意最新天氣報告。

現時有一個低壓區及一個熱帶低氣壓分別集結在南中國海及呂宋海峽。(天文台圖片)

天文台表示，位於呂宋以東的熱帶低氣壓，在下午2時位處香港之東南偏東約1,020公里，中心附近最高持續風速每小時45 里，預料向西北移動，時速約34公里，橫過呂宋海峽，並進入南中國海，料將增強為熱帶暴，隨後大致移向香港以東的廣東東部沿岸至福建一帶。

熱帶低氣壓料將東登，環流又較細小，對香港威脅較小。

而一個低壓區正影響南海中部發展，天文台預測將在明日移向海南島一帶，預料未來一兩日廣東沿岸有狂風驟雨。

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天文台表示，會視乎該兩個系統的發展，在明日早上考慮發出一號戒備信號。市民在明早外出前請留意最新天氣報告。

現時有一個低壓區及一個熱帶低氣壓正逐漸增強，料會移近廣東沿岸。（Windy.COM截圖）