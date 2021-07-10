上水今高見37.1度　天文台料明起連續三日酷熱　市區達34度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-10 16:50

夏日熱辣辣，本港近日天氣酷熱。今日（10日）正午時分，本港多處氣溫上升至33度左右，當中天文台最高錄得34度，上水更高達37.1度。天文台預測，副熱帶高壓脊會在未來數日，為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱天氣。明日（11日）起連續三日市區亦高見34度。 隨著副熱帶高壓脊，在下周中後期逐漸減弱，華南地區有幾陣驟雨。天文台預料本港下周五（16日）落足三日雨，局部地區更有雷暴。

▼7月9日，中午本港出現「立竿無影」▼

天文台表示，副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱天氣，料今日天晴，下午酷熱，吹微風。而截至今午3時半，天文台、深水埗及西貢等錄得最高34度，而上水更錄得高達37.1度。另外，酷熱天氣警告亦正生效，由7月7日發出至今已持續逾72小時。

天文台又展望未來數日大致天晴，天氣持續酷熱，下周後期有幾陣驟雨。而明日（11日）至下周二（13日）同樣大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。市區氣溫料介乎28至34度，上水更料三日亦高見36度。

惟至下周五（16日）則預料要與陽光告別。天文台預測，下周五會有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。驟雨及雷暴天氣料持續至下周日（18日），而下周五起氣溫亦稍降至最低27度。