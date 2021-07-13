天文台料今午市區高見35度　未來3日繼續熱爆　下周四大暑有驟雨

近日本港天氣酷熱，各區亦有如被「焫著」。天文台預測，受高空反氣旋支配，未來一、兩日中國東南部持續晴朗及酷熱，料今日（13日）氣溫高見攝氏35度，有機會刷新最熱7月記錄。而未來三日亦料持續酷熱，明日（14日）及周四（15日）市區料高見34度，而上水或達36度。

天文台又預料，一個廣闊低壓區會在接近周末至下周初，為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。下周四（22日）為廿四節氣中的「大暑」，天文台料當日未見酷熱，最高氣溫為32度。



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本港今日熱辣辣，天文台表示，副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣；料本港今日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨；吹輕微至和緩偏南風。而截至早上11時半，天文台錄得最高32度，而大美督已高見36.1度；酷熱天氣警告自7月7日生效至今亦已超過140小時。

天文台展望未來兩、三日持續酷熱，部分時間有陽光，本周後期有幾陣驟雨。明日及周四則料同樣大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。氣溫則介乎28至34度，上水更料高達36度。

天文台預料，周六（17日）起本港要告別陽光，周六至下周一（19日）連續三日預料大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；氣溫亦稍降至介乎27至31度。下周四（22日）為「大暑」，是一年中最熱的節氣。天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫則未達酷熱，料介乎28至32度。

▼7.10 龍尾泳灘泳暢泳▼

