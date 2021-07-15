酷熱警告持續近200小時　天文台指有低壓區逐漸發展　料落足9日雨

本港近日天氣熱辣辣，不過隨後數日料有驟雨可降溫。天文台預測，現時影響中國東南部的高空反氣旋會在明日（16日）開始減弱；而一個廣闊低壓區會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴，明日起更連續九日大致多雲及有驟雨，市民外出緊記帶備雨具。

另外，天文台預料位於西北太平洋的低壓區會在未來數日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。根據歐美預報，該低壓區大致向日本一帶移動；而美國預報系統更料下周後期南海低壓區發展，有機會進入本港800公里範圍。



▼7.13酷熱天氣▼



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天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日（15日）正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度或以上。截至中午12時，天文台最高錄得34.2度，大美督更已高見35.7度。

而酷熱天氣警告自7月7日生效以來，已持續逾190小時。天文台料今日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨；吹微風。

▼7.4酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼



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展望明日（16日）大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴；氣溫亦稍降至介乎27至32度。而周末及下周初天氣不穩定及間中有驟雨，周六（17日）起更連續五日有幾陣驟雨及雷暴，氣溫則同樣介乎27至31度，市民周末或無法進行戶外活動。

下周四（22日）為廿四節氣中的「大暑」，但天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫則介乎27至31度，天氣未見酷熱。連日驟雨後，天文台料下周六（24日）才重見陽光，並會短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫亦稍升至介乎28至32度。

▼ECMWF預測▼



▼GFS預測▼



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另外，天文台預料位於西北太平洋的低壓區會在未來數日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該低壓區將向日本一帶移動，下周六（24日）海平面中心氣壓最低為976hPa，即達颱風程度。

而美國全球預報系統（GFS）預測該低壓區發展較迅速，並移向上海一帶，下周三（21日）海平面中心氣壓最低為968 hPa，即達颱風程度。然而GFS料下周中期西北太平洋再有另一低壓區生成，有如「雙旋共舞」，而下周中期生成的低壓區則向日本一帶移動。另外，GFS料下周後期亦有另一低壓區影響南海，更或進入本港800公里範圍。

天文台預測，一個廣闊低壓區會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。（天文台網頁截圖）

▼6.28 本港迎今年首場黑雨▼

