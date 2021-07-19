查帕卡風球｜天文台料明風力達3號波　周五重見陽光氣溫最高33度

受熱帶氣旋「查帕卡」影響，本港天氣不穩。天文台預測，查帕卡會在今（19日）明（20日）兩日靠近珠江口以西一帶，為該區帶來狂風驟雨及雷暴，並在本周中期橫過廣東西部沿岸。此外，熱帶氣旋「煙花」會在未來數天橫過台灣以東海域，並逐漸增強，大致移向中國東南沿岸。



天文台料明日（20日）有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪；吹東南風5至6級，即達三號風球風力。本港要至周五（23日）才能重見陽光，料屆時日間酷熱及有煙霞，市區氣溫上升至介乎攝氏28至33度。



天文台表示，在下午1時，熱帶風暴查帕卡集結在香港之西南約190公里，預測珠江口一帶的風力於今晚至明早會有所增強，隨後路徑存在變數。天文台會視乎本地的風力變化，在今日下午較後時間至明早（20日）考慮是否改發三號強風信號。

預測今日多雲，間中有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。吹和緩至清勁東至東南風，離岸吹強風，海有湧浪。天文台今日亦兩度發出黃色暴雨警告信號，而截至下午1時半，一號戒備信號仍生效中。展望未來一兩日有驟雨、狂風及雷暴，雨勢有時頗大；本周後期驟雨減少，短暫時間有陽光。

天文台預測，預料一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來驟雨。（天文台網頁截圖）

天文台料明日多雲，有狂風驟雨及雷暴；氣溫則稍降至介乎25至28度，普遍吹東南風5至6級。根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速為每小時41至51公里，即已達三號風球風力。天文台料周三（21日）天色繼續不穩，將大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時雨勢頗大。

預測要至周五（23日）才重見陽光，天文台料周五短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；日間酷熱及有煙霞，稍後局部地區有雷暴。氣溫亦上升至介乎28至33度，上水更高見37度。預料一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來驟雨，周六（24日）起連續五日亦短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫則同樣介乎28至32度。

▼7.13酷熱天氣▼

